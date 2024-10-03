https://ria.ru/20241003/moskva-1976137365.html
В Москве планируют развивать беспилотный транспорт
В Москве планируют развивать беспилотный транспорт - РИА Новости, 03.10.2024
В Москве планируют развивать беспилотный транспорт
Автобусы и электробусы в Москве будут переходить на беспилотные решения, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T13:07
2024-10-03T13:07
2024-10-03T13:07
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Автобусы и электробусы в Москве будут переходить на беспилотные решения, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Обязательно будем дальше (внедрять - ред.) эти технологические решения в области беспилотного транспорта, которые мы начали с трамвая, метрополитен следом идет, дальше наземный транспорт. Я имею в виду, уже автобусы, электробусы будут переходить на беспилотные российские разработки", - сказал Ликсутов журналистам на демо-дне передовых решений по развитию транспортной инфраструктуры. Он подчеркнул, что все решения в части беспилотных систем, используемых сегодня в столице, являются критическими и фактически разрабатываются сотрудниками правительства Москвы, являясь собственностью города. В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте второго этапа запуска первого в России беспилотного трамвая, он вышел на маршрут с пассажирами, для подстраховки в кабине присутствует водитель. Финальный, третий этап планируют начать до конца 2025 года. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об эксперименте по эксплуатации беспилотных трамваев в Москве и Санкт-Петербурге. На первом этапе они могут выйти на маршруты в обязательном сопровождении водителя-испытателя. В рамках эксперимента предусмотрено не только курсирование беспилотных трамваев, но и специальные программы подготовки водителей-испытателей и операторов, регулярное техобслуживание, диагностика в режиме реального времени, а также различные меры по обеспечению безопасности движения. Благодаря экспериментальному правовому режиму будет выработана новая нормативная правовая модель регулирования беспилотного городского транспорта. В настоящее время реализуются три эксперимента по эксплуатации беспилотного транспорта, связанных с грузовыми и пассажирскими перевозкам, включая такси.
https://ria.ru/20240314/liksutov-1932707089.html
https://ria.ru/20240713/moskva-1959410148.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, санкт-петербург, максим ликсутов , сергей собянин, михаил мишустин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Михаил Мишустин
В Москве планируют развивать беспилотный транспорт
Ликсутов: автобусы и электробусы в Москве перейдут на беспилотные решения
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Автобусы и электробусы в Москве будут переходить на беспилотные решения, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Обязательно будем дальше (внедрять - ред.) эти технологические решения в области беспилотного транспорта, которые мы начали с трамвая, метрополитен следом идет, дальше наземный транспорт. Я имею в виду, уже автобусы, электробусы будут переходить на беспилотные российские разработки", - сказал Ликсутов журналистам на демо-дне передовых решений по развитию транспортной инфраструктуры.
Он подчеркнул, что все решения в части беспилотных систем, используемых сегодня в столице, являются критическими и фактически разрабатываются сотрудниками правительства Москвы, являясь собственностью города.
В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин
объявил о старте второго этапа запуска первого в России
беспилотного трамвая, он вышел на маршрут с пассажирами, для подстраховки в кабине присутствует водитель. Финальный, третий этап планируют начать до конца 2025 года.
В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал постановление об эксперименте по эксплуатации беспилотных трамваев в Москве и Санкт-Петербурге
. На первом этапе они могут выйти на маршруты в обязательном сопровождении водителя-испытателя. В рамках эксперимента предусмотрено не только курсирование беспилотных трамваев, но и специальные программы подготовки водителей-испытателей и операторов, регулярное техобслуживание, диагностика в режиме реального времени, а также различные меры по обеспечению безопасности движения.
Благодаря экспериментальному правовому режиму будет выработана новая нормативная правовая модель регулирования беспилотного городского транспорта. В настоящее время реализуются три эксперимента по эксплуатации беспилотного транспорта, связанных с грузовыми и пассажирскими перевозкам, включая такси.