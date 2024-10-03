https://ria.ru/20241003/moskva-1976137365.html

В Москве планируют развивать беспилотный транспорт

В Москве планируют развивать беспилотный транспорт - РИА Новости, 03.10.2024

В Москве планируют развивать беспилотный транспорт

Автобусы и электробусы в Москве будут переходить на беспилотные решения, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T13:07

2024-10-03T13:07

2024-10-03T13:07

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Автобусы и электробусы в Москве будут переходить на беспилотные решения, заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Обязательно будем дальше (внедрять - ред.) эти технологические решения в области беспилотного транспорта, которые мы начали с трамвая, метрополитен следом идет, дальше наземный транспорт. Я имею в виду, уже автобусы, электробусы будут переходить на беспилотные российские разработки", - сказал Ликсутов журналистам на демо-дне передовых решений по развитию транспортной инфраструктуры. Он подчеркнул, что все решения в части беспилотных систем, используемых сегодня в столице, являются критическими и фактически разрабатываются сотрудниками правительства Москвы, являясь собственностью города. В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте второго этапа запуска первого в России беспилотного трамвая, он вышел на маршрут с пассажирами, для подстраховки в кабине присутствует водитель. Финальный, третий этап планируют начать до конца 2025 года. В июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об эксперименте по эксплуатации беспилотных трамваев в Москве и Санкт-Петербурге. На первом этапе они могут выйти на маршруты в обязательном сопровождении водителя-испытателя. В рамках эксперимента предусмотрено не только курсирование беспилотных трамваев, но и специальные программы подготовки водителей-испытателей и операторов, регулярное техобслуживание, диагностика в режиме реального времени, а также различные меры по обеспечению безопасности движения. Благодаря экспериментальному правовому режиму будет выработана новая нормативная правовая модель регулирования беспилотного городского транспорта. В настоящее время реализуются три эксперимента по эксплуатации беспилотного транспорта, связанных с грузовыми и пассажирскими перевозкам, включая такси.

https://ria.ru/20240314/liksutov-1932707089.html

https://ria.ru/20240713/moskva-1959410148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, санкт-петербург, максим ликсутов , сергей собянин, михаил мишустин