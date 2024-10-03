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В Ленинградской области умер один из старейших леопардов

В Ленинградской области умер один из старейших леопардов - РИА Новости, 03.10.2024

В Ленинградской области умер один из старейших леопардов

Леопард по кличке Герд, которому было 20 лет, умер в хосписе для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщил хоспис. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T19:05

2024-10-03T19:05

2024-10-03T19:12

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Леопард по кличке Герд, которому было 20 лет, умер в хосписе для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщил хоспис. "Герда сегодня не стало", - говорится на странице хосписа в соцсети "ВКонтакте". Леопарду было 20 лет. "Подарили и осуществили нашу мечту, дав 20-летнему коту свой кусок леса на старости лет. Он неумело лазил по деревьям и падал с них, как будто он не леопард, а панда. Грелся в тепле, вкусно ел, общался с другими котами, он просто жил и радовал нас всех", - отмечается в сообщении. По информации хосписа, несколько дней назад животному стало плохо, в ветклинике диагностировали почечную недостаточность. Продолжительность жизни леопардов в дикой природе до 10—11 лет, в неволе до 21 года.

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