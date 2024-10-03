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В Ленинградской области умер один из старейших леопардов - РИА Новости, 03.10.2024
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19:05 03.10.2024 (обновлено: 19:12 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/leopard-1976249976.html
В Ленинградской области умер один из старейших леопардов
В Ленинградской области умер один из старейших леопардов - РИА Новости, 03.10.2024
В Ленинградской области умер один из старейших леопардов
Леопард по кличке Герд, которому было 20 лет, умер в хосписе для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщил хоспис. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:05
2024-10-03T19:12
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Леопард по кличке Герд, которому было 20 лет, умер в хосписе для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщил хоспис. "Герда сегодня не стало", - говорится на странице хосписа в соцсети "ВКонтакте". Леопарду было 20 лет. "Подарили и осуществили нашу мечту, дав 20-летнему коту свой кусок леса на старости лет. Он неумело лазил по деревьям и падал с них, как будто он не леопард, а панда. Грелся в тепле, вкусно ел, общался с другими котами, он просто жил и радовал нас всех", - отмечается в сообщении. По информации хосписа, несколько дней назад животному стало плохо, в ветклинике диагностировали почечную недостаточность. Продолжительность жизни леопардов в дикой природе до 10—11 лет, в неволе до 21 года.
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ленинградская область, россия
Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области умер один из старейших леопардов

В Ленинградской области умер леопард по кличке Герд, которому было 20 лет

© Фото : Дом Тигра/ВКонтактеЛеопард по кличке Герд
Леопард по кличке Герд - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : Дом Тигра/ВКонтакте
Леопард по кличке Герд. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. Леопард по кличке Герд, которому было 20 лет, умер в хосписе для диких кошек "Дом Тигра" в Ленинградской области, сообщил хоспис.
"Герда сегодня не стало", - говорится на странице хосписа в соцсети "ВКонтакте".
Леопарду было 20 лет. "Подарили и осуществили нашу мечту, дав 20-летнему коту свой кусок леса на старости лет. Он неумело лазил по деревьям и падал с них, как будто он не леопард, а панда. Грелся в тепле, вкусно ел, общался с другими котами, он просто жил и радовал нас всех", - отмечается в сообщении.
По информации хосписа, несколько дней назад животному стало плохо, в ветклинике диагностировали почечную недостаточность.
Продолжительность жизни леопардов в дикой природе до 10—11 лет, в неволе до 21 года.
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