https://ria.ru/20241003/krokus-1976070888.html
Четверо фигурантов дела о теракте в "Крокусе" согласны сидеть в СИЗО
Четверо фигурантов дела о теракте в "Крокусе" согласны сидеть в СИЗО - РИА Новости, 03.10.2024
Четверо фигурантов дела о теракте в "Крокусе" согласны сидеть в СИЗО
Четверо из пяти фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", этапированных из Дагестана в Москву, не возражают против того, чтобы сидеть в СИЗО, один... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T05:11
2024-10-03T05:11
2024-10-03T05:11
россия
москва
владимир путин
александр бортников
красногорск
крокус сити холл
крокус
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937378990_0:0:3168:1782_1920x0_80_0_0_884a41abbdbe1507416bb7c8427805b3.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Четверо из пяти фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", этапированных из Дагестана в Москву, не возражают против того, чтобы сидеть в СИЗО, один отрицает свою причастность к преступлениям, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "(Четверо) обвиняемых не возражали против удовлетворения ходатайства следователя (о продлении срока ареста), адвокат Исмоилова Зубайдулло возражал против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы следствия голословны и не обоснованы, причастность Исмоилова к инкриминируемым преступлениям не подтверждена", - говорится в документе. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего по данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ). Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус сити холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241003/krokus-1976065766.html
https://ria.ru/20241002/krokus-1975941877.html
https://ria.ru/20240926/kriptokoshelek-1974736373.html
россия
москва
красногорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937378990_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce75f276276177584b75afd465e55266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, владимир путин, александр бортников, красногорск, крокус сити холл, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Москва, Владимир Путин, Александр Бортников, Красногорск, Крокус Сити Холл, Крокус, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Четверо фигурантов дела о теракте в "Крокусе" согласны сидеть в СИЗО
Четверо привезенных в Москву фигурантов дела о "Крокусе" согласны сидеть в СИЗО
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Четверо из пяти фигурантов дела о теракте в "Крокус сити холле", этапированных из Дагестана в Москву, не возражают против того, чтобы сидеть в СИЗО, один отрицает свою причастность к преступлениям, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"(Четверо) обвиняемых не возражали против удовлетворения ходатайства следователя (о продлении срока ареста), адвокат Исмоилова Зубайдулло возражал против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы следствия голословны и не обоснованы, причастность Исмоилова к инкриминируемым преступлениям не подтверждена", - говорится в документе.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области
. Президент России Владимир Путин
сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего по данному делу в Москве
были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана
и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске
.
Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).
Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус сити холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ
России Александр Бортников
.* Запрещенная в России террористическая организация