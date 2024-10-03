https://ria.ru/20241003/krokus-1976065766.html

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" участвовали в "Вилаят Хорасан"*

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" участвовали в "Вилаят Хорасан"* - РИА Новости, 03.10.2024

Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" участвовали в "Вилаят Хорасан"*

Этапированные из Дагестана в Москву фигуранты уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" обвиняются в участии в террористической группировке "Вилаят... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T02:28

2024-10-03T02:28

2024-10-03T02:34

теракт в "крокус сити холле"

россия

москва

красногорск

владимир путин

александр бортников

крокус сити холл

крокус

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Этапированные из Дагестана в Москву фигуранты уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" обвиняются в участии в террористической группировке "Вилаят Хорасан"*, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "(Одно из уголовных дел) в отношении Гадоева Ш.Н., Солиева У.А., Солиева М.А., Исмоилова З.А., а также иных неустановленных лиц возбуждено по факту участия в деятельности запрещенной на территории РФ террористической группировки "Вилаят Хорасан"*, входящей в состав международной террористической организации "Исламское государство"* (запрещено в России)", — говорится в документе. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего по данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", а также планировании теракта в Каспийске. Этим фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы, участие в террористической организации и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой. Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус Сити Холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"* (принадлежит афганскому крылу запрещенной в России ИГ*), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240922/krokus-1974101443.html

https://ria.ru/20241003/krokus-1976065018.html

https://ria.ru/20240922/krokus-1974059038.html

россия

москва

красногорск

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