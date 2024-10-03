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Следователи ищут организаторов теракта в "Крокусе" за границей - РИА Новости, 03.10.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
02:06 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/krokus-1976065018.html
Следователи ищут организаторов теракта в "Крокусе" за границей
Следователи ищут организаторов теракта в "Крокусе" за границей - РИА Новости, 03.10.2024
Следователи ищут организаторов теракта в "Крокусе" за границей
Следователи по делу о теракте в "Крокус сити холле" ищут организаторов преступлений за пределами России, следует из судебных материалов, имеющихся в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T02:06
2024-10-03T02:06
теракт в "крокус сити холле"
россия
москва
красногорск
владимир путин
александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Следователи по делу о теракте в "Крокус сити холле" ищут организаторов преступлений за пределами России, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Расследование уголовного дела представляет собой особую сложность, обусловленную… необходимостью проведения большого количества следственных и процессуальных действий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего, и иных лиц, причастных к совершению преступления, нахождением организаторов и соучастников преступлений за пределами Российской Федерации", - говорится в документе. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего по данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы. Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске. Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ). Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус сити холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
https://ria.ru/20241002/krokus-1975852566.html
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россия, москва, красногорск, владимир путин, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Москва, Красногорск, Владимир Путин, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Крокус
Следователи ищут организаторов теракта в "Крокусе" за границей

Следователи ищут организаторов теракта в "Крокусе" за пределами России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Следователи по делу о теракте в "Крокус сити холле" ищут организаторов преступлений за пределами России, следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Расследование уголовного дела представляет собой особую сложность, обусловленную… необходимостью проведения большого количества следственных и процессуальных действий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего, и иных лиц, причастных к совершению преступления, нахождением организаторов и соучастников преступлений за пределами Российской Федерации", - говорится в документе.
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Вчера, 03:45
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего по данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным – в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.
Позднее в Москву из Дагестана этапировали еще пятерых фигурантов дела о теракте – четверых граждан Таджикистана и одного россиянина. Они обвиняются в "финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей теракта в "Крокус сити холле", а также планировании теракта в Каспийске.
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Вчера, 14:10
Данным фигурантам вменяются три уголовные статьи, которые полностью совпадают с предъявленным обвинением предполагаемым исполнителям теракта – это пункт "б" части 3 статьи 205 (совершение теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы), часть 2 статьи 205.5 (участие в террористической организации) и часть 4 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы). Две другие статьи – это приготовление к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (часть 1 статьи 30, пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), а также незаконное изготовление взрывчатки организованной группой (часть 3 статьи 223.1 УК РФ).
Действия террористов, напавших на подмосковный "Крокус сити холл", координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан" (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации ИГ), находившиеся в афгано-пакистанской зоне, заявил в мае директор ФСБ России Александр Бортников.
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1 октября, 06:08
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияМоскваКрасногорскВладимир ПутинАлександр БортниковКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Крокус
 
 
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