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На форуме в Калининграде предложили признать Волынскую резню геноцидом - РИА Новости, 03.10.2024
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19:36 03.10.2024 (обновлено: 19:37 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/kaliningrad-1976253775.html
На форуме в Калининграде предложили признать Волынскую резню геноцидом
На форуме в Калининграде предложили признать Волынскую резню геноцидом - РИА Новости, 03.10.2024
На форуме в Калининграде предложили признать Волынскую резню геноцидом
Волынскую резню мирного польского населения в западной Украине, которую устроили бойцы ОУН* и УПА*, на форуме в Калининграде предложили признать геноцидом в... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:36
2024-10-03T19:37
россия
белоруссия
польша
александр дюков
российская академия наук
украинская повстанческая армия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 3 окт - РИА Новости. Волынскую резню мирного польского населения в западной Украине, которую устроили бойцы ОУН* и УПА*, на форуме в Калининграде предложили признать геноцидом в России и Белоруссии, сообщает корреспондент РИА Новости. С предложением от имени российских и белорусских историков выступил директор фонда "Историческая память", научный сотрудник института истории РАН Александр Дюков. "И в России, и в Белоруссии однозначно относятся к преступлениям Украинской повстанческой армии*. Почему ни в России, ни в Белоруссии не признана геноцидом Волынская резня? Уничтожение поляков на территории Западной Украины и осуществлялось это уничтожение и на территории Белорусского Полесья. Об этом должны говорить и историки, и общественные деятели (РФ и Белоруссии- ред.). Это должно быть зафиксировано наверно в отношениях парламентов двух стран о том, что Волынская резня была геноцидом", - сказал Дюков. Дюков добавил, что этот вопрос обязательно нужно рассмотреть в рамках форума, и по итогам возможно, вынести в резолюцию. "Мы знаем, что Польша сейчас достаточно агрессивно ведет себя и по отношению к России, и по отношению к Белоруссии. Ну вот эта тема, о которой нужно говорить. Что мы помним не только о своих жертвах... о жертвах поляков (помним - ред.) и так же чтим их", - подчеркнул Дюков. Форум "Россия и Беларусь: общая история, общая судьба" проходит в Калининграде со 2 по 4 октября. Это второй по счету форум. Первый прошел в 2023 году в Минске. Его ключевая задача - содействовать сохранению общей исторической памяти в России и Беларуси, придать новый импульс совместной работе по противодействию попыткам фальсификации истории и пересмотру итогов Второй Мировой войны. Особое место в повестке Форума занимают мероприятия образовательной сферы, в рамках которых педагоги двух стран делятся опытом в реализации проектов патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Даты проведения второго форума связаны с событиями 80-летней давности – а именно, с окончательным изгнанием немецко-фашистских захватчиков с территории БССР и проведением операции "Багратион" и Прибалтийской наступательной операции.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20241002/zakharova-1975981852.html
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россия, белоруссия, польша, александр дюков, российская академия наук, украинская повстанческая армия, калининград
Россия, Белоруссия, Польша, Александр Дюков, Российская академия наук, Украинская повстанческая армия, Калининград
На форуме в Калининграде предложили признать Волынскую резню геноцидом

Историк Дюков предложил признать Волынскую резню поляков 1943 года геноцидом

CC BY 3.0 / Alina i Ireneusz Skrzypczakowie / Graveyard in Berezowica Mala, UkraineМемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни
Мемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
CC BY 3.0 / Alina i Ireneusz Skrzypczakowie / Graveyard in Berezowica Mala, Ukraine
Мемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 3 окт - РИА Новости. Волынскую резню мирного польского населения в западной Украине, которую устроили бойцы ОУН* и УПА*, на форуме в Калининграде предложили признать геноцидом в России и Белоруссии, сообщает корреспондент РИА Новости.
С предложением от имени российских и белорусских историков выступил директор фонда "Историческая память", научный сотрудник института истории РАН Александр Дюков.
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2 октября, 16:19
"И в России, и в Белоруссии однозначно относятся к преступлениям Украинской повстанческой армии*. Почему ни в России, ни в Белоруссии не признана геноцидом Волынская резня? Уничтожение поляков на территории Западной Украины и осуществлялось это уничтожение и на территории Белорусского Полесья. Об этом должны говорить и историки, и общественные деятели (РФ и Белоруссии- ред.). Это должно быть зафиксировано наверно в отношениях парламентов двух стран о том, что Волынская резня была геноцидом", - сказал Дюков.
Дюков добавил, что этот вопрос обязательно нужно рассмотреть в рамках форума, и по итогам возможно, вынести в резолюцию.
"Мы знаем, что Польша сейчас достаточно агрессивно ведет себя и по отношению к России, и по отношению к Белоруссии. Ну вот эта тема, о которой нужно говорить. Что мы помним не только о своих жертвах... о жертвах поляков (помним - ред.) и так же чтим их", - подчеркнул Дюков.
Форум "Россия и Беларусь: общая история, общая судьба" проходит в Калининграде со 2 по 4 октября. Это второй по счету форум. Первый прошел в 2023 году в Минске. Его ключевая задача - содействовать сохранению общей исторической памяти в России и Беларуси, придать новый импульс совместной работе по противодействию попыткам фальсификации истории и пересмотру итогов Второй Мировой войны.
Особое место в повестке Форума занимают мероприятия образовательной сферы, в рамках которых педагоги двух стран делятся опытом в реализации проектов патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Даты проведения второго форума связаны с событиями 80-летней давности – а именно, с окончательным изгнанием немецко-фашистских захватчиков с территории БССР и проведением операции "Багратион" и Прибалтийской наступательной операции.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Польше обвинили Украину в двойных стандартах из-за жертв Волынской резни
30 августа, 19:48
 
РоссияБелоруссияПольшаАлександр ДюковРоссийская академия наукУкраинская повстанческая армияКалининград
 
 
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