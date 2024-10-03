На форуме в Калининграде предложили признать Волынскую резню геноцидом
Историк Дюков предложил признать Волынскую резню поляков 1943 года геноцидом
CC BY 3.0 / Alina i Ireneusz Skrzypczakowie / Graveyard in Berezowica Mala, UkraineМемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни
CC BY 3.0 / Alina i Ireneusz Skrzypczakowie / Graveyard in Berezowica Mala, Ukraine
Мемориальная доска с именами поляков, убитых на Волыни. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 3 окт - РИА Новости. Волынскую резню мирного польского населения в западной Украине, которую устроили бойцы ОУН* и УПА*, на форуме в Калининграде предложили признать геноцидом в России и Белоруссии, сообщает корреспондент РИА Новости.
С предложением от имени российских и белорусских историков выступил директор фонда "Историческая память", научный сотрудник института истории РАН Александр Дюков.
"И в России, и в Белоруссии однозначно относятся к преступлениям Украинской повстанческой армии*. Почему ни в России, ни в Белоруссии не признана геноцидом Волынская резня? Уничтожение поляков на территории Западной Украины и осуществлялось это уничтожение и на территории Белорусского Полесья. Об этом должны говорить и историки, и общественные деятели (РФ и Белоруссии- ред.). Это должно быть зафиксировано наверно в отношениях парламентов двух стран о том, что Волынская резня была геноцидом", - сказал Дюков.
Дюков добавил, что этот вопрос обязательно нужно рассмотреть в рамках форума, и по итогам возможно, вынести в резолюцию.
"Мы знаем, что Польша сейчас достаточно агрессивно ведет себя и по отношению к России, и по отношению к Белоруссии. Ну вот эта тема, о которой нужно говорить. Что мы помним не только о своих жертвах... о жертвах поляков (помним - ред.) и так же чтим их", - подчеркнул Дюков.
Форум "Россия и Беларусь: общая история, общая судьба" проходит в Калининграде со 2 по 4 октября. Это второй по счету форум. Первый прошел в 2023 году в Минске. Его ключевая задача - содействовать сохранению общей исторической памяти в России и Беларуси, придать новый импульс совместной работе по противодействию попыткам фальсификации истории и пересмотру итогов Второй Мировой войны.
Особое место в повестке Форума занимают мероприятия образовательной сферы, в рамках которых педагоги двух стран делятся опытом в реализации проектов патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Даты проведения второго форума связаны с событиями 80-летней давности – а именно, с окончательным изгнанием немецко-фашистских захватчиков с территории БССР и проведением операции "Багратион" и Прибалтийской наступательной операции.
* Запрещенная в России экстремистская организация.