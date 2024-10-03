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В суд поступило дело о госизмене против Никиты Журавеля - РИА Новости, 03.10.2024
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09:06 03.10.2024 (обновлено: 09:11 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/gosizmena-1976083189.html
В суд поступило дело о госизмене против Никиты Журавеля
В суд поступило дело о госизмене против Никиты Журавеля - РИА Новости, 03.10.2024
В суд поступило дело о госизмене против Никиты Журавеля
Уголовное дело о государственной измене, возбужденное против осужденного за сожжение Корана Никиты Журавеля, поступило на рассмотрение в Волгоградский областной РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:06
2024-10-03T09:11
происшествия
волгоград
никита журавель
россия
волгоградская область
рамзан кадыров
волгоградский областной суд
генеральная прокуратура рф
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ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Уголовное дело о государственной измене, возбужденное против осужденного за сожжение Корана Никиты Журавеля, поступило на рассмотрение в Волгоградский областной суд, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.В четверг Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года."Дело поступило в суд, дата судебного заседания еще не назначена", - сообщили в пресс-службе."Санкция ст. 275 УК РФ (государственная измена) в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
https://ria.ru/20240725/osuzhdennyy-1962054568.html
https://ria.ru/20240930/habarovsk-1975448467.html
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происшествия, волгоград, никита журавель, россия, волгоградская область, рамзан кадыров, волгоградский областной суд, генеральная прокуратура рф, служба безопасности украины
Происшествия, Волгоград, Никита Журавель, Россия, Волгоградская область, Рамзан Кадыров, Волгоградский областной суд, Генеральная прокуратура РФ, Служба безопасности Украины
В суд поступило дело о госизмене против Никиты Журавеля

В суд поступило дело о госизмене против осужденного за поджог Корана Журавеля

© РИА НовостиНикита Журавель
Никита Журавель - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости
Никита Журавель. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Уголовное дело о государственной измене, возбужденное против осужденного за сожжение Корана Никиты Журавеля, поступило на рассмотрение в Волгоградский областной суд, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
В четверг Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года.
Никита Журавель на заседании по делу о сожжении Корана у Соборной мечети в центральном районном суде Волгограда - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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"Дело поступило в суд, дата судебного заседания еще не назначена", - сообщили в пресс-службе.
"Санкция ст. 275 УК РФ (государственная измена) в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
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ПроисшествияВолгоградНикита ЖуравельРоссияВолгоградская областьРамзан КадыровВолгоградский областной судГенеральная прокуратура РФСлужба безопасности Украины
 
 
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