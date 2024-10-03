https://ria.ru/20241003/gosizmena-1976083189.html

В суд поступило дело о госизмене против Никиты Журавеля

В суд поступило дело о госизмене против Никиты Журавеля - РИА Новости, 03.10.2024

В суд поступило дело о госизмене против Никиты Журавеля

Уголовное дело о государственной измене, возбужденное против осужденного за сожжение Корана Никиты Журавеля, поступило на рассмотрение в Волгоградский областной РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T09:06

2024-10-03T09:06

2024-10-03T09:11

происшествия

волгоград

никита журавель

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волгоградский областной суд

генеральная прокуратура рф

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ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Уголовное дело о государственной измене, возбужденное против осужденного за сожжение Корана Никиты Журавеля, поступило на рассмотрение в Волгоградский областной суд, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.В четверг Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года."Дело поступило в суд, дата судебного заседания еще не назначена", - сообщили в пресс-службе."Санкция ст. 275 УК РФ (государственная измена) в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.

https://ria.ru/20240725/osuzhdennyy-1962054568.html

https://ria.ru/20240930/habarovsk-1975448467.html

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волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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