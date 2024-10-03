В суд поступило дело о госизмене против Никиты Журавеля
В суд поступило дело о госизмене против осужденного за поджог Корана Журавеля
© РИА НовостиНикита Журавель
© РИА Новости
Никита Журавель. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Уголовное дело о государственной измене, возбужденное против осужденного за сожжение Корана Никиты Журавеля, поступило на рассмотрение в Волгоградский областной суд, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области.
В четверг Генпрокуратура РФ сообщила, что утверждено обвинительное заключение по новому уголовному делу против Журавеля, возбужденному по статье о госизмене. По версии следствия, он передал СБУ видеосъемку железнодорожного состава, перевозившего военную технику в марте 2023 года.
"Дело поступило в суд, дата судебного заседания еще не назначена", - сообщили в пресс-службе.
"Санкция ст. 275 УК РФ (государственная измена) в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети - как заявили в СК РФ, 19-летний подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело передали чеченским следователям, а его этапировали в Чечню. В сентябре глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает задержанного Журавеля, и признался, что гордится поступком сына. В феврале 2024 года суд в Грозном признал Журавеля виновным в хулиганстве и оскорблении чувств верующих и приговорил к 3,5 годам колонии.
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