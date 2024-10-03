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Фонд "Моя история" передал Таджикистану 300 тысяч учебников русского языка - РИА Новости, 03.10.2024
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19:08 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/fond-1976250441.html
Фонд "Моя история" передал Таджикистану 300 тысяч учебников русского языка
Фонд "Моя история" передал Таджикистану 300 тысяч учебников русского языка - РИА Новости, 03.10.2024
Фонд "Моя история" передал Таджикистану 300 тысяч учебников русского языка
Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" передал от лица Минпросвещения РФ порядка 300 тысяч учебников русского языка для таджикских школ, рассказали РИА... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T19:08
2024-10-03T19:08
россия
таджикистан
душанбе
владимир путин
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" передал от лица Минпросвещения РФ порядка 300 тысяч учебников русского языка для таджикских школ, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда. В фонде добавили, что в 2023 году президент РФ Владимир Путин заявил о ежегодном выделении 200 миллионов рублей на учебники русского языка для таджикских школ. "Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" фактически занимается этим проектом. В четверг в Душанбе фонд от лица Минпросвещения РФ безвозмездно передал министерству образования Таджикистана около трехсот тысяч учебников русского языка и русского языка как иностранного для 1-11 классов. Часть партии была напечатана в Таджикистане", - сказали в пресс-службе. Это не единичная поставка и в дальнейшем программа передачи Таджикистану учебников русского языка будет расширятся, подчеркнули в фонде. Как сказано в сообщении, распространённым ранее пресс-службой фонда, при поддержке Минпросвещения России фонд "Моя история" возглавил работу по разработке и адаптации учебников русского языка для школ Республики Таджикистан, вся учебно-методическая литература адаптирована с учетом социокультурных, географических особенностей страны-партнера и национального компонента. К разработке и адаптации учебников привлекались эксперты в сфере образования с обеих сторон. В результате в июле созданные учебно-методические комплексы прошли финальную экспертизу в министерстве образования и науки Республики Таджикистан.
https://ria.ru/20240925/uzbekistan-1974635438.html
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россия, таджикистан, душанбе, владимир путин
Россия, Таджикистан, Душанбе, Владимир Путин
Фонд "Моя история" передал Таджикистану 300 тысяч учебников русского языка

Фонд "Моя история" передал таджикским школам 300 тысяч учебников русского языка

© РИА Новости / Илья ПиталевУрок русского языка
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Урок русского языка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" передал от лица Минпросвещения РФ порядка 300 тысяч учебников русского языка для таджикских школ, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда.
В фонде добавили, что в 2023 году президент РФ Владимир Путин заявил о ежегодном выделении 200 миллионов рублей на учебники русского языка для таджикских школ.
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"Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" фактически занимается этим проектом. В четверг в Душанбе фонд от лица Минпросвещения РФ безвозмездно передал министерству образования Таджикистана около трехсот тысяч учебников русского языка и русского языка как иностранного для 1-11 классов. Часть партии была напечатана в Таджикистане", - сказали в пресс-службе.
Это не единичная поставка и в дальнейшем программа передачи Таджикистану учебников русского языка будет расширятся, подчеркнули в фонде.
Как сказано в сообщении, распространённым ранее пресс-службой фонда, при поддержке Минпросвещения России фонд "Моя история" возглавил работу по разработке и адаптации учебников русского языка для школ Республики Таджикистан, вся учебно-методическая литература адаптирована с учетом социокультурных, географических особенностей страны-партнера и национального компонента. К разработке и адаптации учебников привлекались эксперты в сфере образования с обеих сторон. В результате в июле созданные учебно-методические комплексы прошли финальную экспертизу в министерстве образования и науки Республики Таджикистан.
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