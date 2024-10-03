Фонд "Моя история" передал Таджикистану 300 тысяч учебников русского языка
Фонд "Моя история" передал таджикским школам 300 тысяч учебников русского языка
Урок русского языка. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" передал от лица Минпросвещения РФ порядка 300 тысяч учебников русского языка для таджикских школ, рассказали РИА Новости в пресс-службе фонда.
В фонде добавили, что в 2023 году президент РФ Владимир Путин заявил о ежегодном выделении 200 миллионов рублей на учебники русского языка для таджикских школ.
"Фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" фактически занимается этим проектом. В четверг в Душанбе фонд от лица Минпросвещения РФ безвозмездно передал министерству образования Таджикистана около трехсот тысяч учебников русского языка и русского языка как иностранного для 1-11 классов. Часть партии была напечатана в Таджикистане", - сказали в пресс-службе.
Это не единичная поставка и в дальнейшем программа передачи Таджикистану учебников русского языка будет расширятся, подчеркнули в фонде.
Как сказано в сообщении, распространённым ранее пресс-службой фонда, при поддержке Минпросвещения России фонд "Моя история" возглавил работу по разработке и адаптации учебников русского языка для школ Республики Таджикистан, вся учебно-методическая литература адаптирована с учетом социокультурных, географических особенностей страны-партнера и национального компонента. К разработке и адаптации учебников привлекались эксперты в сфере образования с обеих сторон. В результате в июле созданные учебно-методические комплексы прошли финальную экспертизу в министерстве образования и науки Республики Таджикистан.