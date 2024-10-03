https://ria.ru/20241003/erdogan-1976082475.html

Эрдоган обсудит с Советом безопасности удары Ирана по Израилю

Эрдоган обсудит с Советом безопасности удары Ирана по Израилю - РИА Новости, 03.10.2024

Эрдоган обсудит с Советом безопасности удары Ирана по Израилю

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в четверг обсудить с Советом безопасности ракетные удары Ирана по Израилю, ситуацию в Ливане, сообщила газета... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T08:56

2024-10-03T08:56

2024-10-03T08:59

в мире

израиль

иран

ливан

реджеп тайип эрдоган

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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АНКАРА, 3 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в четверг обсудить с Советом безопасности ракетные удары Ирана по Израилю, ситуацию в Ливане, сообщила газета Milliyet cо ссылкой на источники. "События в регионе будут обсуждаться на заседании Совета национальной безопасности (MGK) под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Очередное сентябрьское заседание Совета национальной безопасности состоится сегодня с задержкой из-за нью-йоркской программы президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В заседании, начало которого запланировано на 15.00 (совпадает с мск), примут участие министры, входящие в состав совета, а также высшие руководители бюро безопасности. Операции Израиля в Ливане и ракетные удары Ирана по Израилю будут стоять на повестке дня встречи", - сообщило издание. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.

https://ria.ru/20241001/erdogan-1975758884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, ливан, реджеп тайип эрдоган, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024