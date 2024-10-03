https://ria.ru/20241003/eksportery-1976203254.html

Названы лучшие экспортеры России в 2024 году

Названы лучшие экспортеры России в 2024 году - РИА Новости, 03.10.2024

Названы лучшие экспортеры России в 2024 году

Лучших экспортеров выбрали в России - победителей и призеров федерального этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:14

2024-10-03T16:14

2024-10-03T16:15

экономика

россия

денис мантуров

вероника никишина

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Лучших экспортеров выбрали в России - победителей и призеров федерального этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года 2024". Итоги конкурса 2 октября подвела Федеральная конкурсная комиссия. Заветные награды компаниям вручат на Международном экспортном форуме "Сделано в России" 14 октября в Москве, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).В состав комиссии под председательством первого вице-премьера правительства РФ Дениса Мантурова вошли представители Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, ВЭБ.РФ, РЭЦ, Корпорации МСП, а также деловых объединений: "Деловой России", "Опоры России", Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты России.Победителей и призеров в этом году определили в 20 номинациях: шести основных (отдельно для МСП и отдельно для крупного бизнеса, всего 12) и пяти дополнительных номинациях (в зависимости от размера компании, всего 8).В этом году было подано почти 1,7 тысячи заявок на участие в конкурсе. За звание лучших экспортеров России боролись победители окружного этапа из 8 округов - всего 142 номинанта из 43 регионов.По итогам федерального этапа лидером среди регионов-победителей стала Новосибирская область - местные компании заняли 7 призовых мест. Второе место по экспортным рекордам разделили Московская область и Краснодарский край (по 5 призовых мест). Третье место досталось Алтайскому краю - 4 призовых места.Традиционно активнее всех в конкурсе участвуют промышленники - "Экспортер года в сфере промышленности" (844 заявки). Вторая по популярности номинация - "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" (214 заявок), а третья - "Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)" (200 заявок). В этом году более половины компаний участвовали в конкурсе впервые.Самыми же активными в разрезе регионов оказались экспортеры Челябинской области (193 заявки). За ними следует Московская область (180 заявок), Краснодарский край (91 заявка), Омская область (90 заявок), Саратовская область (66 заявок), Чувашская Республика (63 заявки) и Калужская область (60 заявок).Необходимо отметить, что в этом году 9 из 10 компаний-участниц конкурса представляли сегмент МСП."Экспорт - это стратегическое направление для развития российской экономики. Мы наблюдаем, как российские компании преодолевают вызовы и раскрывают свой потенциал на мировом рынке. Премия "Экспортер года" - это не только признание заслуг победителей, но и стимул для дальнейшего роста и развития всех экспортно ориентированных компаний страны", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Лучших экспортеров страны наградят 14 октября на Международном экспортном форуме "Сделано в России". Церемония награждения в рамках крупнейшего форума страны призвана подчеркнуть значимость экспорта для устойчивого развития российской экономики. В мероприятии примут участие представители правительства РФ, федеральных органов власти и руководство Российского экспортного центра.Принять участие в конкурсе могли как крупные промышленные предприятия, так и компании малого и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели. Определение победителей конкурса проходило в два этапа. На первом этапе определили победителей на уровне каждого федерального округа. Затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, отбирались победители конкурса на федеральном уровне.Премия "Экспортер года" учреждена правительством РФ и проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Как всероссийский конкурс она проводится последние 6 лет. За это время в конкурсе приняло участие более 5 тысяч уникальных компаний.Организаторами конкурсами выступают Российский экспортный центр, Минпромторг России, Минэкономразвития России и Минсельхоз России.Победителем номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в сфере крупного бизнеса стало АО "Апатит" из Вологодской области, которое экспортирует фосфорсодержащие удобрения. Второе место заняло ООО "Нейрософт" из Ивановской области, занимающееся экспортом цифровых нейрофизиологических систем для электроэнцефалографии, электронейромиографии, полисомнографии, электроретинографии, аудиометрии. На третьем месте - ООО "Абинский электрометаллургический завод" из Краснодарского края, которое экспортирует стальную проволоку, омедненную сварочную и оцинкованную проволоку, а также арматуру в бунтах.Среди малого и среднего бизнеса в этой же номинации победителем стало ООО НПО "Броня" из Волгоградская область, которое экспортирует жидкие керамические покрытия серии "Броня" и огнезащитные покрытия. Второе место у ООО "Метиз Производство" из Подмосковья, занимающегося экспортом протезов, в том числе углепластиковых стоп и коленных модулей. Третье место заняло ООО "РусЭкспортА" из Кировской области, оно экспортирует обрезные и строганные пиломатериалы.Экспортером года в сфере машиностроения у крупного бизнеса стало ООО "Элкам" из Пермского края, экспортирующее оборудование для добычи нефти. На втором месте - АО "УК "БМЗ" из Брянской области, оно экспортирует грузовые магистральные и маневровые тепловозы. Третьим стало ООО "Агроцентр" из Алтайского края с экспортом продукции сельхозмашиностроения.У МСП в этой категории победителем стало челябинское "Равани-Рус", которое экспортирует трубопроводную арматуру, оборудование и комплектующие. Второе место заняло самарское ООО "АвтоГазТранс", с экспортом оборудования, предназначенного для хранения, транспортировки, заправки и выдачи углекислого газа. Третье - омское ООО "ДиборЭкспорт", которое экспортирует посевную и почвообрабатывающую технику.Среди крупного бизнеса "Экспортером года в сфере базовой продукции АПК" стало ООО "ТК "Мираторг" из Московской области. Компания экспортирует мясо говядины, свинины, птицы и их субпродукты; животные жиры, зерно и зерновые продукты. Второе место у АО "Новосибирскхлебопродукт", которое экспортирует зерновые и масличные культуры, кормовую продукцию, муку хлебопекарную и кормовую. Третье место у ООО "ТК "Благо" из Санкт-Петербурга, занимающегося экспортом масложировой продукции.У малого и среднего бизнеса в этой же номинации победило ООО "Алтай ЭКО сорт" из Алтайского края, которое экспортирует продукцию мукомольной и крупяной промышленности. Вторым стало ООО "Белогорское" из Амурской области, оно экспортирует соевые бобы для пищевой переработки, пшеницу, кукурузу. Третье место заняло ООО "Агроинвест" из Чечни, которое экспортирует масличные, бобовые и зерновые культуры.Экспортером года в сфере готового продовольствия (высокие переделы) среди крупного бизнеса стало АО "Жировой комбинат" из Свердловской области, которое экспортирует спреды, кетчуп, горчицу, майонезы и сырные продукты. Второе место заняли "Объединенные кондитеры" из Москвы, компания экспортирует кондитерские изделия. Третье место заняло ООО "Новокузнецкий мелькомбинат" из Новосибирска, которое экспортирует муку пшеничную.Среди МСП в этой же номинации победил "Торговый дом "Сибирский" из Омской области, который экспортирует молочные консервы, сухое молоко, сливочное масло. Второе место у ООО "ТКП "Элза" из Краснодарского края, оно экспортирует печенье, мармелад, зефир и пастилу. На третьем месте - ООО "Бейкери Продакшн" из Ленинградской области, которое экспортирует кондитерские изделия.В номинации "Экспортер года в сфере услуг" у крупного бизнеса первое место заняло ООО "Европак-Юг" из Краснодарского края, которое предоставляет транспортно-логистические услуги. Вторым стала "РЖД Логистика" из Москвы, которое предлагает услуги по организации доставки грузов в контейнерах ж/д транспортом и в мультимодальном сообщении, логистическое обслуживание. Третье - ООО "Восход" из Санкт-Петербурга, оно экспортирует услуги по таможенному оформлению.У малого и среднего бизнеса в этой же категории победило смоленское ООО "Лазертаг", которое экспортирует услуги по организации игр в лазертаг. Вторым стало ООО "Адамант Логистика" из Ростовской области, которое занимается перевозкой и экспедированием различных видов грузов. Третье место заняло ООО "Дата Менеджмент 365" из Северной столицы, которое экспортирует услуги по программному обеспечению для медицинских исследований.Трейдером года среди крупного бизнеса стало ООО "ПродЭкс" из Татарстана, которое экспортирует продукты питания. Вторым в номинации стало ООО "Вайлдберриз", которое экспортирует товары широкого профиля. Третье место получило ООО "Агро Зерно Юг" из Ростовской области, которое экспортирует продукты переработки (пшеничные и кукурузные отруби), а также нут, лен, кориандр и чечевицу.Победителем у МСП в номинации "Трейдер года" стало ООО "Точные поставки" из Смоленской области, которое экспортирует средства наземного транспорта, металл, древесину, косметику, электрические машины и оборудование, стекло, мебель, промышленное оборудование. Вторым стало ООО "Траст" из Краснодарского края, экспортирующее продукты бакалейной группы. Третье место у ООО "Август" из Алтайского края, которое экспортирует сельскохозяйственную продукцию.В дополнительной номинации "Новая география" первое место присуждено ООО "ПродЭкс", второе место - ООО "ТК "Мираторг", третье - АО "Новосибирскхлебопродукт"."Прорывом года" стали "Точные поставки", второе место у ООО "Траст", а третье место поделили ООО "Равани-Рус" из Челябинской области, которое экспортирует трубопроводную арматуру, оборудование и комплектующие, и ООО "Август"."Ответственным экспортером ESG" среди крупного бизнеса стало АО "Сибур-Химпром" из Пермского края, которое экспортирует газонефтехимическую продукцию. Второе - АО "Апатит" из Вологодской области, экспортирующее фосфорсодержащие удобрения. Третье - ООО "ТК "Мираторг".Среди малого и среднего бизнеса в этой же номинации победителем объявлено ООО НПО "Броня", второе место у АО "Партнер-М" из Калужской области, которое экспортирует растительные белковые концентраты и комплексные пищевые добавки. На третьем месте - ООО ТК "СибТрейд" из Новосибирской области, с экспортом химической продукции, лабораторного оборудования.Лучшей женщиной-экспортером в крупном бизнесе стала директор по инвестициям ООО "Уральский лес" из Башкирии Анжела Сафарова. Компания экспортирует фанерную продукцию лиственных пород. Второе место у генерального директора АО "АБИ Продакт" из Владимирской области Татьяны Трифоновой. Компания экспортирует продукты питания из мяса. Третье место заняла главный врач ГБУЗ "ВОКОД" из Волгоградской области Надежда Коваленко. Медицинское учреждение экспортирует медицинские услуги.У МСП лучшей женщиной-экспортером стала учредитель ООО "СЗК Новосибирск" Ксения Митюк. Компания экспортирует зерно. Второе место у генерального директора и собственника ООО "Адамант Логистика" Светланы Плеховой. Третье место присуждено директору ООО "РусЭкспортА" Татьяне Васильевой.Лучшим молодым предпринимателем-экспортером стал директор ООО "Равани-Рус" Иван Литвяков. Второе место у директора ООО "СЗК Новосибирск" Валерии Мухачевой. Третье место занял генеральный директор московского ООО "РусАгроТрейд" Камо Сандросян. Компания экспортирует зернобобовые и масличные культуры.Лучшим экспортером в сфере электронной торговли стало ООО "Бейкери Продакшн". Второе место поделили ООО "Ураллесэкспорт" из Башкирии, которе экспортирует пиломатериалы хвойных и лиственных пород, и ООО "Эколюкс" из Новосибирской области, которое экспортирует промышленное оборудование. Третье место у ООО "Травы Горного Крыма", которое экспортирует травяной чай.

https://ria.ru/20241003/eksport-1976099888.html

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Артем Смирнов

экономика, россия, денис мантуров, вероника никишина, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), российский экспортный центр (рэц)