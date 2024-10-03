https://ria.ru/20241003/dzhonson-1976268908.html

Борис Джонсон заявил, что в его туалете после Нетаньяху нашли прослушку

Борис Джонсон заявил, что в его туалете после Нетаньяху нашли прослушку - РИА Новости, 03.10.2024

Борис Джонсон заявил, что в его туалете после Нетаньяху нашли прослушку

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, что сотрудники службы безопасности обнаружили в его личной уборной в здании МИД прослушивающие устройства... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T22:26

2024-10-03T22:26

2024-10-03T22:46

в мире

израиль

борис джонсон

биньямин нетаньяху

происшествия

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, что сотрудники службы безопасности обнаружили в его личной уборной в здании МИД прослушивающие устройства после того, как ей воспользовался премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.По словам британского политика, инцидент произошел в 2017 году. Тогда он еще не был главой кабмина, а занимал пост министра иностранных дел. Во время встречи политиков Нетаньяху в один момент покинул Джонсона, чтобы воспользоваться уборной. "Там Биби (Биньямин Нетаньяху. — Прим. ред.) некоторое время находился, и это может быть совпадением, а может, и нет, но мне сказали, что позже, когда они проводили обычную проверку на наличие жучков, они нашли подслушивающее устройство в уборной", — приводит издание Telegraph отрывок из еще не опубликованных мемуаров Джонсона. В интервью газете на просьбу привести больше подробностей политик сказал, что в его книге есть все, что нужно знать об этом эпизоде. Как отмечает издание, неизвестно, были ли после этого инцидента упреки или вопросы в адрес израильской стороны.

https://ria.ru/20240921/dzhonson-1973912386.html

https://radiosputnik.ru/20240915/dzhonson-1972837297.html

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в мире, израиль, борис джонсон, биньямин нетаньяху, происшествия