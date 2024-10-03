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Представитель Дурова отрицает, что он и Болгар были парой, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024
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14:46 03.10.2024 (обновлено: 15:28 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/durov-1976167695.html
Представитель Дурова отрицает, что он и Болгар были парой, пишут СМИ
Представитель Дурова отрицает, что он и Болгар были парой, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2024
Представитель Дурова отрицает, что он и Болгар были парой, пишут СМИ
Представитель основателя Telegram Павла Дурова отрицает, что он и мать его детей Ирина Болгар были парой, пишет газета New York Times. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T14:46
2024-10-03T15:28
париж
франция
болгар
павел дуров
ирина болгар
telegram
politico
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Представитель основателя Telegram Павла Дурова отрицает, что он и мать его детей Ирина Болгар были парой, пишет газета New York Times. "Представитель Дурова заявил, что Болгар и Дуров "никогда не были парой", - говорится в сообщении издания. Представитель основателя Telegram также указал на то, что она тратила на предметы роскоши деньги, которые Дуров предоставлял на содержание детей. Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20241003/durov-1976098574.html
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париж, франция, болгар, павел дуров, ирина болгар, telegram, politico, задержание павла дурова во франции
Париж, Франция, Болгар, Павел Дуров, Ирина Болгар, Telegram, Politico, Задержание Павла Дурова во Франции
Представитель Дурова отрицает, что он и Болгар были парой, пишут СМИ

NYT: представитель Дурова отрицает, что он и мать его детей Болгар были парой

© @missbolgarИрина Болгар
Ирина Болгар - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© @missbolgar
Ирина Болгар. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Представитель основателя Telegram Павла Дурова отрицает, что он и мать его детей Ирина Болгар были парой, пишет газета New York Times.
"Представитель Дурова заявил, что Болгар и Дуров "никогда не были парой", - говорится в сообщении издания.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Дурову не разрешают видеться с детьми, заявила Болгар
Вчера, 10:32
Представитель основателя Telegram также указал на то, что она тратила на предметы роскоши деньги, которые Дуров предоставлял на содержание детей.
Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:06
 
ПарижФранцияБолгарПавел ДуровИрина БолгарTelegramPoliticoЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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