Дурову не разрешают видеться с детьми, заявила Болгар
Мать детей Дурова Болгар: Павлу не разрешают видеться с детьми
© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров не имеет права видеться с детьми, за этим следят правоохранители, сообщила мать детей Дурова Ирина Болгар.
"На данный момент Павел даже не имеет права на личный контакт с детьми, за этим следит судебная полиция", - написала она в своем аккаунте в Instagram*.
По словам Болгар, Дуров хотел, чтобы она с детьми переехала в ОАЭ, так как он как гражданин этой страны имел бы там исключительные права на детей. Болгар как юрист осознавала все риски и причины такого ультиматума. "Если бы я переехала в ОАЭ, я бы никогда не пошла там в полицию или суд. Я бы не смогла обеспечить безопасность детей", - добавила она.
Как уточнила Болгар, в прошлом году было возбуждено уголовное дело в Швейцарии. Суд по защите детей дал ей право в срочном порядке продлить европейские документы детей, а также после полного расследования, проведенного органами опеки, лишил Дурова родительских прав.
Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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