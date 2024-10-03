https://ria.ru/20241003/durov-1976098574.html

Дурову не разрешают видеться с детьми, заявила Болгар

Дурову не разрешают видеться с детьми, заявила Болгар - РИА Новости, 03.10.2024

Дурову не разрешают видеться с детьми, заявила Болгар

Основатель Telegram Павел Дуров не имеет права видеться с детьми, за этим следят правоохранители, сообщила мать детей Дурова Ирина Болгар. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T10:32

2024-10-03T10:32

2024-10-03T10:32

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров не имеет права видеться с детьми, за этим следят правоохранители, сообщила мать детей Дурова Ирина Болгар. "На данный момент Павел даже не имеет права на личный контакт с детьми, за этим следит судебная полиция", - написала она в своем аккаунте в Instagram*.По словам Болгар, Дуров хотел, чтобы она с детьми переехала в ОАЭ, так как он как гражданин этой страны имел бы там исключительные права на детей. Болгар как юрист осознавала все риски и причины такого ультиматума. "Если бы я переехала в ОАЭ, я бы никогда не пошла там в полицию или суд. Я бы не смогла обеспечить безопасность детей", - добавила она. Как уточнила Болгар, в прошлом году было возбуждено уголовное дело в Швейцарии. Суд по защите детей дал ей право в срочном порядке продлить европейские документы детей, а также после полного расследования, проведенного органами опеки, лишил Дурова родительских прав. Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. *Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook)признана экстремистской и запрещена на территории РФ

https://ria.ru/20241002/telegram-1975923561.html

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