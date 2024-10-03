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Дурову не разрешают видеться с детьми, заявила Болгар - РИА Новости, 03.10.2024
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10:32 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/durov-1976098574.html
Дурову не разрешают видеться с детьми, заявила Болгар
Дурову не разрешают видеться с детьми, заявила Болгар - РИА Новости, 03.10.2024
Дурову не разрешают видеться с детьми, заявила Болгар
Основатель Telegram Павел Дуров не имеет права видеться с детьми, за этим следят правоохранители, сообщила мать детей Дурова Ирина Болгар. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:32
2024-10-03T10:32
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров не имеет права видеться с детьми, за этим следят правоохранители, сообщила мать детей Дурова Ирина Болгар. "На данный момент Павел даже не имеет права на личный контакт с детьми, за этим следит судебная полиция", - написала она в своем аккаунте в Instagram*.По словам Болгар, Дуров хотел, чтобы она с детьми переехала в ОАЭ, так как он как гражданин этой страны имел бы там исключительные права на детей. Болгар как юрист осознавала все риски и причины такого ультиматума. "Если бы я переехала в ОАЭ, я бы никогда не пошла там в полицию или суд. Я бы не смогла обеспечить безопасность детей", - добавила она. Как уточнила Болгар, в прошлом году было возбуждено уголовное дело в Швейцарии. Суд по защите детей дал ей право в срочном порядке продлить европейские документы детей, а также после полного расследования, проведенного органами опеки, лишил Дурова родительских прав. Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. *Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook)признана экстремистской и запрещена на территории РФ
https://ria.ru/20241002/telegram-1975923561.html
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оаэ, болгар, швейцария, павел дуров, ирина болгар, telegram, politico, facebook, задержание павла дурова во франции
ОАЭ, Болгар, Швейцария, Павел Дуров, Ирина Болгар, Telegram, Politico, Facebook, Задержание Павла Дурова во Франции
Дурову не разрешают видеться с детьми, заявила Болгар

Мать детей Дурова Болгар: Павлу не разрешают видеться с детьми

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров не имеет права видеться с детьми, за этим следят правоохранители, сообщила мать детей Дурова Ирина Болгар.
"На данный момент Павел даже не имеет права на личный контакт с детьми, за этим следит судебная полиция", - написала она в своем аккаунте в Instagram*.
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По словам Болгар, Дуров хотел, чтобы она с детьми переехала в ОАЭ, так как он как гражданин этой страны имел бы там исключительные права на детей. Болгар как юрист осознавала все риски и причины такого ультиматума. "Если бы я переехала в ОАЭ, я бы никогда не пошла там в полицию или суд. Я бы не смогла обеспечить безопасность детей", - добавила она.
Как уточнила Болгар, в прошлом году было возбуждено уголовное дело в Швейцарии. Суд по защите детей дал ей право в срочном порядке продлить европейские документы детей, а также после полного расследования, проведенного органами опеки, лишил Дурова родительских прав.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Ранее Болгар в интервью изданию Politico рассказала, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, а также был готов оплачивать им аренду дома более чем за 7 миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
*Деятельность Meta (соцсети Instagram и Facebook)признана экстремистской и запрещена на территории РФ
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ОАЭБолгарШвейцарияПавел ДуровИрина БолгарTelegramPoliticoFacebookЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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