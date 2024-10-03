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Возле взорвавшейся АЗС в Махачкале нашли трубы неустановленного назначения - РИА Новости, 03.10.2024
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18:58 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/dagestan-1976248723.html
Возле взорвавшейся АЗС в Махачкале нашли трубы неустановленного назначения
Возле взорвавшейся АЗС в Махачкале нашли трубы неустановленного назначения - РИА Новости, 03.10.2024
Возле взорвавшейся АЗС в Махачкале нашли трубы неустановленного назначения
Три трубы неустановленного назначения обнаружены неподалеку от взорвавшейся АЗС на окраине Махачкалы, сообщил заместитель начальника управления – начальник... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T18:58
2024-10-03T18:58
происшествия
махачкала
россия
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
даггаз
взрыв на азс в махачкале
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МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Три трубы неустановленного назначения обнаружены неподалеку от взорвавшейся АЗС на окраине Махачкалы, сообщил заместитель начальника управления – начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Дагестану Анвар Анваров на совещании в правительстве республики. "Работы продолжаются. Вчера вечером обнаружили три трубы, возле дороги соседнего участка, с левой стороны от заправки. Газовые службы выехали. Две трубы рядом, прям впритык, они с изоляцией, ориентировочно где-то по 100-150 миллиметров, а другая на расстоянии 20 сантиметров", – приводит слова Анварова пресс-служба правительства республики. Отмечается, что на данный момент устанавливается назначение этих труб. На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан и арестован на два месяца фактический владелец заправки Марат Джанхуватов. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что рассматриваются версии взрыва, связанные с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз".
https://ria.ru/20240930/vzryv-1975587170.html
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происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), даггаз, взрыв на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, Россия, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Даггаз, Взрыв на АЗС в Махачкале
Возле взорвавшейся АЗС в Махачкале нашли трубы неустановленного назначения

У взорвавшейся АЗС в Махачкале обнаружили три трубы неустановленного назначения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Последствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
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Последствия взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Три трубы неустановленного назначения обнаружены неподалеку от взорвавшейся АЗС на окраине Махачкалы, сообщил заместитель начальника управления – начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Дагестану Анвар Анваров на совещании в правительстве республики.
"Работы продолжаются. Вчера вечером обнаружили три трубы, возле дороги соседнего участка, с левой стороны от заправки. Газовые службы выехали. Две трубы рядом, прям впритык, они с изоляцией, ориентировочно где-то по 100-150 миллиметров, а другая на расстоянии 20 сантиметров", – приводит слова Анварова пресс-служба правительства республики.
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Отмечается, что на данный момент устанавливается назначение этих труб.
На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан и арестован на два месяца фактический владелец заправки Марат Джанхуватов.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что рассматриваются версии взрыва, связанные с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз".
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ПроисшествияМахачкалаРоссияСергей МеликовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДаггазВзрыв на АЗС в Махачкале
 
 
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