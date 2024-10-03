https://ria.ru/20241003/dagestan-1976248723.html

Возле взорвавшейся АЗС в Махачкале нашли трубы неустановленного назначения

Возле взорвавшейся АЗС в Махачкале нашли трубы неустановленного назначения - РИА Новости, 03.10.2024

Возле взорвавшейся АЗС в Махачкале нашли трубы неустановленного назначения

Три трубы неустановленного назначения обнаружены неподалеку от взорвавшейся АЗС на окраине Махачкалы, сообщил заместитель начальника управления – начальник... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T18:58

2024-10-03T18:58

2024-10-03T18:58

происшествия

махачкала

россия

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

даггаз

взрыв на азс в махачкале

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МАХАЧКАЛА, 3 окт - РИА Новости. Три трубы неустановленного назначения обнаружены неподалеку от взорвавшейся АЗС на окраине Махачкалы, сообщил заместитель начальника управления – начальник отдела нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Дагестану Анвар Анваров на совещании в правительстве республики. "Работы продолжаются. Вчера вечером обнаружили три трубы, возле дороги соседнего участка, с левой стороны от заправки. Газовые службы выехали. Две трубы рядом, прям впритык, они с изоляцией, ориентировочно где-то по 100-150 миллиметров, а другая на расстоянии 20 сантиметров", – приводит слова Анварова пресс-служба правительства республики. Отмечается, что на данный момент устанавливается назначение этих труб. На АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы 27 сентября произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 13 человек, 11 человек пострадали. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг задержан и арестован на два месяца фактический владелец заправки Марат Джанхуватов. Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что рассматриваются версии взрыва, связанные с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО "Даггаз".

https://ria.ru/20240930/vzryv-1975587170.html

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происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), даггаз, взрыв на азс в махачкале