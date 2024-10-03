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Чекалиных задержали сразу после допроса - РИА Новости, 03.10.2024
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Шоубиз
 
10:09 03.10.2024 (обновлено: 10:20 03.10.2024)
https://ria.ru/20241003/chekaliny-1976093598.html
Чекалиных задержали сразу после допроса
Чекалиных задержали сразу после допроса - РИА Новости, 03.10.2024
Чекалиных задержали сразу после допроса
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж Артём были задержаны сразу после допроса, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T10:09
2024-10-03T10:20
валерия чекалина
шоубиз
происшествия
россия
александр бастрыкин
валерия (алла перфилова)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж Артём были задержаны сразу после допроса, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."Чекалины были задержаны сразу после допроса", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что Артем Чекалин был на допросе в полиции вчера.Ранее МВД возбудило новое уголовное дело в отношении Чекалиных по статье 193.1 УК РФ (совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов).Против Чекалиных уже возбуждали два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь денег с преступным источником происхождения.В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". В начале марта ее адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании денежных средств.В мае 2024 года Чекалины развелись. Валерия тогда сообщила, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили все имущество.
https://ria.ru/20240920/nalogi-1973845429.html
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валерия чекалина, происшествия, россия, александр бастрыкин, валерия (алла перфилова), следственный комитет россии (ск рф)
Валерия Чекалина, Шоубиз, Происшествия, Россия, Александр Бастрыкин, Валерия (Алла Перфилова), Следственный комитет России (СК РФ)
Чекалиных задержали сразу после допроса

Блогера Лерчек и ее бывшего мужа Артёма задержали сразу после допроса

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВалерия и Артем Чекалины
Валерия и Артем Чекалины - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Валерия и Артем Чекалины. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее бывший муж Артём были задержаны сразу после допроса, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Чекалины были задержаны сразу после допроса", - сказал собеседник агентства.
Блогер Надин Серовски - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Источник: Серовски задолжала налоговой несколько десятков миллионов рублей
20 сентября, 14:56
Он отметил, что Артем Чекалин был на допросе в полиции вчера.
Ранее МВД возбудило новое уголовное дело в отношении Чекалиных по статье 193.1 УК РФ (совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Против Чекалиных уже возбуждали два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей. По оценке следствия, Лерчек пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали лимит в 150 миллионов рублей в год. Второе дело - об отмывании денег в особо крупном размере. Как считал СК, Чекалины в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары, замаскировав таким образом связь денег с преступным источником происхождения.
В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом "глупыми были, не тех людей слушали". В начале марта ее адвокат Константин Третьяков сообщил и о прекращении дела об отмывании денежных средств.
В мае 2024 года Чекалины развелись. Валерия тогда сообщила, что они с Артемом подписали брачный договор и поделили все имущество.
Сергей Косенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Источник: блогер Косенко задолжал налоговой несколько сотен тысяч рублей
2 октября, 08:24
 
ШоубизВалерия ЧекалинаПроисшествияРоссияАлександр БастрыкинВалерия (Алла Перфилова)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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