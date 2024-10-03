https://ria.ru/20241003/buri-1976222602.html
Магнитные бури после мощных вспышек на Солнце могут длиться несколько суток
Магнитные бури после мощных вспышек на Солнце могут длиться несколько суток - РИА Новости, 03.10.2024
Магнитные бури после мощных вспышек на Солнце могут длиться несколько суток
Мощная вспышка произошла на Солнце, она достигла балла X9.1, последний раз аналогичное событие было на Звезде семь лет назад, сообщил РИА Новости руководитель... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T17:23
2024-10-03T17:23
2024-10-03T18:32
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космос - риа наука
российская академия наук
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Мощная вспышка произошла на Солнце, она достигла балла X9.1, последний раз аналогичное событие было на Звезде семь лет назад, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.Он уточнил, что, по данным космических наблюдений, вспышка произошла точно по центру солнечного диска, то есть непосредственно на линии Солнце-Земля. Богачёв напомнил, что чуть более суток назад там же произошёл крупный взрыв уровня X7.1, последствия которого (магнитные бури уровня 3-4) ожидаются уже завтра."Если будет подтверждён второй выброс плазмы в сторону планеты, теперь уже от этого взрыва, то общая продолжительность магнитных бурь может составить до нескольких суток", – отметил учёный.
https://ria.ru/20241002/solntse-1975865056.html
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земля, космос - риа наука, российская академия наук
Земля, Космос - РИА Наука, Российская академия наук
Магнитные бури после мощных вспышек на Солнце могут длиться несколько суток
Магнитные бури после двух мощных вспышек на Солнце могут длиться несколько суток
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Мощная вспышка произошла на Солнце, она достигла балла X9.1, последний раз аналогичное событие было на Звезде семь лет назад, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
Он уточнил, что, по данным космических наблюдений, вспышка произошла точно по центру солнечного диска, то есть непосредственно на линии Солнце-Земля. Богачёв напомнил, что чуть более суток назад там же произошёл крупный взрыв уровня X7.1, последствия которого (магнитные бури уровня 3-4) ожидаются уже завтра.
"Если будет подтверждён второй выброс плазмы в сторону планеты, теперь уже от этого взрыва, то общая продолжительность магнитных бурь может составить до нескольких суток", – отметил учёный.