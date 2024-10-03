Россия поддержит Мексику при желании вступить в БРИКС
Посол Софинский: Россия поддержит Мексику при желании вступить в БРИКС
Саммит БРИКС. Архивное фото
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МЕХИКО, 3 окт - РИА Новости. Мексика при желании вступить в БРИКС не встретит никаких сложностей, ее заявка будет рассмотрена оперативно, и Россия ее поддержит, заявил посол РФ в Мексике Николай Софинский.
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"Существуют различные формы присоединения к БРИКС - не только полноправное членство, которое является лишь одним из вариантов, но и статус партнера. Список очень длинный. В Казани, где в конце октября пройдет саммит БРИКС, планируется рассмотреть перечень и режимы различных возможностей присоединения к БРИКС. В этом смысле я еще раз отмечу, что если Мексика захочет, то проблем с заявкой не будет, ее немедленно рассмотрят. Что касается России, то могу сказать, что Россия, конечно, будет за", - сказал российский дипломат в интервью журналисту Диего Руссарину.
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По словам Софинского, организация не имеет границ ни с точки зрения повестки, ни с точки зрения географии.
"В этом смысле любая страна, если захочет, может подать заявление на вступление, это относится как к Мексике, так и к любой другой стране. Нам нужны только две вещи - желание страны-соискателя и единодушие нынешних стран-членов БРИКС, не более. На данный момент 34 страны хотят установить отношения с БРИКС", - пояснил он.
Бывший президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в августе 2023 года заявил, что Мексика не намерена вступать в БРИКС, хотя и приветствует участие в организации других стран, ввиду экономических и геополитических причин. В 2024 году после распространения в СМИ информации о планах Мексики присоединиться к блоку МИД сообщил, что правительство не подавало заявку на вступление, однако "с интересом следит за развитием блока в силу экономического веса входящих в него стран и двусторонней торговли, которую страна ведет с его членами".
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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