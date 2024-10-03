https://ria.ru/20241003/briks-1976195396.html

Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани

Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 03.10.2024

Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани

Лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:55

2024-10-03T15:55

2024-10-03T15:55

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казань

азия

сергей рябков

дилма руссефф

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "На сегмент "аутрич" и БРИКС+ приглашены лидеры развивающихся стран из различных регионов мира: Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Мы ожидаем, что все они будут представлены на очень достойном уровне. На сегодня соответствующие подтверждения получены уже от более трех десятков государств, включая наших ближайших соседей и партнеров по ЕАЭС и СНГ", - сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Также, по словам Рябкова, ожидается, что на саммит в Казань приедут руководители региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. "Кроме того, на саммите планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф", - добавил он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241003/briks-1976182288.html

https://ria.ru/20241003/briks-1976121004.html

россия

казань

азия

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россия, казань, азия, сергей рябков, дилма руссефф, брикс, евразийский экономический союз, снг, саммит брикс