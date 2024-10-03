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Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 03.10.2024
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15:55 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/briks-1976195396.html
Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани - РИА Новости, 03.10.2024
Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
Лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T15:55
2024-10-03T15:55
россия
казань
азия
сергей рябков
дилма руссефф
брикс
евразийский экономический союз
снг
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "На сегмент "аутрич" и БРИКС+ приглашены лидеры развивающихся стран из различных регионов мира: Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Мы ожидаем, что все они будут представлены на очень достойном уровне. На сегодня соответствующие подтверждения получены уже от более трех десятков государств, включая наших ближайших соседей и партнеров по ЕАЭС и СНГ", - сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Также, по словам Рябкова, ожидается, что на саммит в Казань приедут руководители региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. "Кроме того, на саммите планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф", - добавил он. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241003/briks-1976182288.html
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россия, казань, азия, сергей рябков, дилма руссефф, брикс, евразийский экономический союз, снг, саммит брикс
Россия, Казань, Азия, Сергей Рябков, Дилма Руссефф, БРИКС, Евразийский экономический союз, СНГ, Саммит БРИКС
Лидеры более 30 стран подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани

Рябков: лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС в Казани, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"На сегмент "аутрич" и БРИКС+ приглашены лидеры развивающихся стран из различных регионов мира: Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Мы ожидаем, что все они будут представлены на очень достойном уровне. На сегодня соответствующие подтверждения получены уже от более трех десятков государств, включая наших ближайших соседей и партнеров по ЕАЭС и СНГ", - сказал он на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
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Также, по словам Рябкова, ожидается, что на саммит в Казань приедут руководители региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур.
"Кроме того, на саммите планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф", - добавил он.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
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РоссияКазаньАзияСергей РябковДилма РуссеффБРИКСЕвразийский экономический союзСНГСаммит БРИКС
 
 
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