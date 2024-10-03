https://ria.ru/20241003/briks-1976182288.html

Россия сделает все для успешного проведения саммита БРИКС, заявил Рябков

Россия сделает все для успешного проведения саммита БРИКС, заявил Рябков - РИА Новости, 03.10.2024

Россия сделает все для успешного проведения саммита БРИКС, заявил Рябков

Россия сделает всё для успешного проведения саммита БРИКС в Казани, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности участников саммита, заявил заместитель... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T15:18

2024-10-03T15:18

2024-10-03T15:18

россия

казань

киев

сергей рябков

брикс

саммит брикс

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия сделает всё для успешного проведения саммита БРИКС в Казани, в том числе с точки зрения обеспечения безопасности участников саммита, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. "Я бы предостерёг прежде всего западных спонсоров Киева от попыток повлиять на ситуацию, в том числе в контексте саммита в Казани. Это было бы ошибкой огромных масштабов. Мы готовы, и мы видим, что происходит с точки зрения спонсирования Западом самых провокационных и далекоидущих затей киевского режима. Готовы по всем направлениям, и мы заверяем наших друзей и участников БРИКС, и приглашённых, что для успешного проведения саммита во всех смыслах будет сделано всё", - сказал он в ходе брифинга в медиагруппе "Россия сегодня". БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Основным станет саммит стран БРИКС с участием глав государств, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

https://ria.ru/20241003/briks-1976121004.html

россия

казань

киев

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россия, казань, киев, сергей рябков, брикс, саммит брикс