Рейтинг@Mail.ru
Бирюков: благоустройство у двух причалов в Москве завершается - РИА Новости, 03.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:25 03.10.2024
https://ria.ru/20241003/blagoustroystvo-1976084023.html
Бирюков: благоустройство у двух причалов в Москве завершается
Бирюков: благоустройство у двух причалов в Москве завершается - РИА Новости, 03.10.2024
Бирюков: благоустройство у двух причалов в Москве завершается
Специалисты комплекса городского хозяйства завершают работы по благоустройству возле причалов регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и... РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T09:25
2024-10-03T09:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
тарас шевченко
благоустройство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976084541_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e052a929c53ce5535d1075f844491ce3.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают работы по благоустройству возле причалов регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и "Сити-Багратион" на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Эти пристани расположены на набережной Тараса Шевченко, напротив делового центра Москва-Сити. Главная задача проекта - сделать удобные подходы к причалам для пешеходов и пассажиров, обустроить комфортное пространство для отдыха. В настоящее время работы вышли на финишную прямую - они выполнены на 95% и будут полностью завершены в октябре", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что проложили кабельную канализацию протяженностью свыше трех километров, в которую убрали воздушные линии электропередачи и связи. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "Обновили покрытие тротуаров вдоль реки и в сквере имени П.И. Багратиона на общей площади 3,5 тысячи квадратных метров, в зеленой зоне около причала "Кутузовский" на месте протопов и существующих тропинок сделали дорожки с экологичным покрытием. На проезжей части набережной Тараса Шевченко уложили асфальтовое покрытие площадью 127 тысяч "квадратов". В районе причалов установят более 50 удобных лавочек, свыше 200 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками, наземные переходы оборудуют опорами контрастного освещения", - уточнил Бирюков. Он отметил, что в рамках работ проведено благоустройство сквера имени П.И. Багратиона - он стал более современным, там заменили покрытие тротуаров, поставили уличные торшеры, привели в порядок цветники и разбили газон, установили скамейки-настилы. Кроме того, недалеко от причала "Кутузовский" появилась новая спортивная площадка. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В зоне работ сохранили все существующие зеленые насаждения, сейчас завершается обустройство газона площадью 38,3 тысячи квадратных метров и цветников. Поздней осенью дополнительно высадят более 50 деревьев и почти 400 кустарников.
https://ria.ru/20241002/moskva-1975962556.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976084541_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aac6bdf8cd4aff207d3cb0b72d412c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, тарас шевченко, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Тарас Шевченко, Благоустройство

Бирюков: благоустройство у двух причалов в Москве завершается

© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства МосквыБлагоустройство у причала "Сити-Багратион" в Москве
Благоустройство у причала Сити-Багратион в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают работы по благоустройству возле причалов регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и "Сити-Багратион" на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Эти пристани расположены на набережной Тараса Шевченко, напротив делового центра Москва-Сити. Главная задача проекта - сделать удобные подходы к причалам для пешеходов и пассажиров, обустроить комфортное пространство для отдыха. В настоящее время работы вышли на финишную прямую - они выполнены на 95% и будут полностью завершены в октябре", - рассказал Бирюков.
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства МосквыБлагоустройство у причала "Кутузовский" в Москве
Благоустройство у причала Кутузовский в Москве
Благоустройство у причала "Кутузовский" в Москве
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
1 из 3
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства МосквыБлагоустройство у причала "Сити-Багратион" в Москве
Благоустройство у причала Сити-Багратион в Москве
Благоустройство у причала "Сити-Багратион" в Москве
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
2 из 3
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства МосквыБлагоустройство у причала "Кутузовский" в Москве
Благоустройство у причала Кутузовский в Москве
Благоустройство у причала "Кутузовский" в Москве
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
3 из 3
Благоустройство у причала "Кутузовский" в Москве
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
1 из 3
Благоустройство у причала "Сити-Багратион" в Москве
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
2 из 3
Благоустройство у причала "Кутузовский" в Москве
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
3 из 3
Заместитель мэра пояснил, что проложили кабельную канализацию протяженностью свыше трех километров, в которую убрали воздушные линии электропередачи и связи. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций.
"Обновили покрытие тротуаров вдоль реки и в сквере имени П.И. Багратиона на общей площади 3,5 тысячи квадратных метров, в зеленой зоне около причала "Кутузовский" на месте протопов и существующих тропинок сделали дорожки с экологичным покрытием. На проезжей части набережной Тараса Шевченко уложили асфальтовое покрытие площадью 127 тысяч "квадратов". В районе причалов установят более 50 удобных лавочек, свыше 200 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками, наземные переходы оборудуют опорами контрастного освещения", - уточнил Бирюков.
Москвичи выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Москвичи выбрали граффити, которыми украсят фасады городских подстанций
2 октября, 15:17
Он отметил, что в рамках работ проведено благоустройство сквера имени П.И. Багратиона - он стал более современным, там заменили покрытие тротуаров, поставили уличные торшеры, привели в порядок цветники и разбили газон, установили скамейки-настилы. Кроме того, недалеко от причала "Кутузовский" появилась новая спортивная площадка.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В зоне работ сохранили все существующие зеленые насаждения, сейчас завершается обустройство газона площадью 38,3 тысячи квадратных метров и цветников. Поздней осенью дополнительно высадят более 50 деревьев и почти 400 кустарников.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство МосквыПетр БирюковТарас ШевченкоБлагоустройство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала