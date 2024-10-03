https://ria.ru/20241003/blagoustroystvo-1976084023.html

Бирюков: благоустройство у двух причалов в Москве завершается

Бирюков: благоустройство у двух причалов в Москве завершается - РИА Новости, 03.10.2024

Бирюков: благоустройство у двух причалов в Москве завершается

Специалисты комплекса городского хозяйства завершают работы по благоустройству возле причалов регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и... РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T09:25

2024-10-03T09:25

2024-10-03T09:25

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москва

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершают работы по благоустройству возле причалов регулярного речного электротранспорта "Кутузовский" и "Сити-Багратион" на западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Эти пристани расположены на набережной Тараса Шевченко, напротив делового центра Москва-Сити. Главная задача проекта - сделать удобные подходы к причалам для пешеходов и пассажиров, обустроить комфортное пространство для отдыха. В настоящее время работы вышли на финишную прямую - они выполнены на 95% и будут полностью завершены в октябре", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что проложили кабельную канализацию протяженностью свыше трех километров, в которую убрали воздушные линии электропередачи и связи. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. "Обновили покрытие тротуаров вдоль реки и в сквере имени П.И. Багратиона на общей площади 3,5 тысячи квадратных метров, в зеленой зоне около причала "Кутузовский" на месте протопов и существующих тропинок сделали дорожки с экологичным покрытием. На проезжей части набережной Тараса Шевченко уложили асфальтовое покрытие площадью 127 тысяч "квадратов". В районе причалов установят более 50 удобных лавочек, свыше 200 фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками, наземные переходы оборудуют опорами контрастного освещения", - уточнил Бирюков. Он отметил, что в рамках работ проведено благоустройство сквера имени П.И. Багратиона - он стал более современным, там заменили покрытие тротуаров, поставили уличные торшеры, привели в порядок цветники и разбили газон, установили скамейки-настилы. Кроме того, недалеко от причала "Кутузовский" появилась новая спортивная площадка. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В зоне работ сохранили все существующие зеленые насаждения, сейчас завершается обустройство газона площадью 38,3 тысячи квадратных метров и цветников. Поздней осенью дополнительно высадят более 50 деревьев и почти 400 кустарников.

https://ria.ru/20241002/moskva-1975962556.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, тарас шевченко, благоустройство