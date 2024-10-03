https://ria.ru/20241003/arest-1976071351.html
В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги
В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги - РИА Новости, 03.10.2024
В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги
В России арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги, следует из документов, попавших в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T05:20
2024-10-03T05:20
2024-10-03T09:50
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В России арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги, следует из документов, попавших в распоряжение РИА Новости.По имеющимся данным, имущество украинского миллиардера арестовали в апреле.В 2022 году глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о национализации имущества украинских олигархов в Крыму. В частности, в собственность республики передали более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко".Среди учредителей компании ООО "РусЛайн Ко", по данным системы "БИР-Аналитик", были в том числе фирмы, которыми владеет Герега: "Новая линия" и "Эпицентр К". Но с 2018 года учредителем "Руслайн Ко" значится "Дром Венчерс Лимитед", находящаяся на Маршалловых Островах (по информации из СМИ, это офшорная компания украинского бизнесмена).Герега в 2021-м входил в список богатейших людей страны по версии "Forbes Украина". В 2018 году Россия внесла украинского миллиардера в санкционный список.
https://ria.ru/20240409/svinokompleks-1938748619.html
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россия, владимир константинов, forbes, маршалловы острова
Россия, Владимир Константинов, Forbes, Маршалловы острова
В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги
В России арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги