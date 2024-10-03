https://ria.ru/20241003/arest-1976071351.html

В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги

В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги - РИА Новости, 03.10.2024

В России арестовали имущество украинского миллиардера Гереги

В России арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги, следует из документов, попавших в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T05:20

2024-10-03T05:20

2024-10-03T09:50

россия

владимир константинов

forbes

маршалловы острова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976083999_0:125:1186:792_1920x0_80_0_0_206e0a31addcfd68968a0ba46a34dea4.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В России арестовали имущество украинского миллиардера Александра Гереги, следует из документов, попавших в распоряжение РИА Новости.По имеющимся данным, имущество украинского миллиардера арестовали в апреле.В 2022 году глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о национализации имущества украинских олигархов в Крыму. В частности, в собственность республики передали более 130 объектов, относящихся к ООО "РусЛайн Ко".Среди учредителей компании ООО "РусЛайн Ко", по данным системы "БИР-Аналитик", были в том числе фирмы, которыми владеет Герега: "Новая линия" и "Эпицентр К". Но с 2018 года учредителем "Руслайн Ко" значится "Дром Венчерс Лимитед", находящаяся на Маршалловых Островах (по информации из СМИ, это офшорная компания украинского бизнесмена).Герега в 2021-м входил в список богатейших людей страны по версии "Forbes Украина". В 2018 году Россия внесла украинского миллиардера в санкционный список.

https://ria.ru/20240409/svinokompleks-1938748619.html

https://ria.ru/20240814/poroshenko-1966205274.html

россия

маршалловы острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир константинов, forbes, маршалловы острова