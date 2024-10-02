https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975855555.html
В Киеве заметили странную деталь в поведении Зеленского после визита в США
В Киеве заметили странную деталь в поведении Зеленского после визита в США - РИА Новости, 02.10.2024
В Киеве заметили странную деталь в поведении Зеленского после визита в США
Зеленский загоняет себя в ловушку, делая вид, что его визит в США прошел крайне успешно, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T05:07
2024-10-02T05:07
2024-10-02T05:14
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Зеленский загоняет себя в ловушку, делая вид, что его визит в США прошел крайне успешно, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене."Желание Зеленского <...> делать вид, что визит в США прошел страх как успешно — загоняет его в ловушку. Потому что хвастаться можно чем угодно, но слова <...> должны иметь реальное выражение в событиях", — написал политик.По словам Дубинского новая военная помощь США не спасает ВСУ от обвала фронта в Донбассе. Главе киевского режима придется объясняться с военными по поводу своих оптимистичных заявлений."Эти деньги никак не отразятся на скорости и объемах военной помощи для ВСУ здесь и сейчас. А валится фронт именно здесь и сейчас, и <...> мы можем банально не дотянуть", — заключил он.В прошлый четверг Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.Ранее Зеленский заявил, что провел все "обязательные разговоры" с западным лидерами во время визита в США Глава киевского режима утверждает, что в Вашингтоне якобы "было сделано все возможное" для укрепления Украины.
https://ria.ru/20241001/zelenskij-1975733813.html
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в мире, сша, александр дубинский, вооруженные силы украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
В Киеве заметили странную деталь в поведении Зеленского после визита в США
Дубинский: Зеленский загоняет себя в ловушку, когда лжет об успехе визита в США
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Зеленский загоняет себя в ловушку, делая вид, что его визит в США прошел крайне успешно, такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Желание Зеленского <...> делать вид, что визит в США прошел страх как успешно — загоняет его в ловушку. Потому что хвастаться можно чем угодно, но слова <...> должны иметь реальное выражение в событиях", — написал политик.
По словам Дубинского новая военная помощь США не спасает ВСУ от обвала фронта в Донбассе. Главе киевского режима придется объясняться с военными по поводу своих оптимистичных заявлений.
"Эти деньги никак не отразятся на скорости и объемах военной помощи для ВСУ здесь и сейчас. А валится фронт именно здесь и сейчас, и <...> мы можем банально не дотянуть", — заключил он.
В прошлый четверг Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом
, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России
, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева
использовать это оружие. В пятницу газета Politico
со ссылкой на источники написала, что Джо Байден
и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.
Ранее Зеленский заявил, что провел все "обязательные разговоры" с западным лидерами во время визита в США Глава киевского режима утверждает, что в Вашингтоне якобы "было сделано все возможное" для укрепления Украины.