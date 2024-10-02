https://ria.ru/20241002/volodin-1975935702.html

Володин поздравил преподавателей с Днем учителя

Володин поздравил преподавателей с Днем учителя - РИА Новости, 02.10.2024

Володин поздравил преподавателей с Днем учителя

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил преподавателей в преддверии Дня учителя и выразил им слова благодарности. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:40

2024-10-02T13:40

2024-10-02T15:23

общество

вячеслав володин

госдума рф

день учителя

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил преподавателей в преддверии Дня учителя и выразил им слова благодарности. "Все, что в жизни мы достигли, благодаря нашим учителям. Все то, что у нас получается, благодаря им. Они дали нам знания. Главный человек в школе – это учитель. В школу приходят, получают знания. Счастья, здоровья, удачи, всего самого доброго всем нашим учителям", - сказал Володин. Володин призвал не забывать своих учителей и свою школу, которая их воспитала, ведь "ученик должен всегда чтить своего учителя". Председатель Госдумы также поздравил всех депутатов, кто прошел путь преподавателя. "Вы на самом деле состоялись, потому что себя связали с этим выбором. А это выбор. Когда кто-то говорит о профессии, это выбор. Так же, как выбор стать врачом. Выбор стать учителем — это миссия", - отметил он.

https://ria.ru/20240927/uchitel-1974985578.html

https://ria.ru/20241001/analitiki-1975774954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, вячеслав володин, госдума рф, день учителя, социальный навигатор, сн_образование