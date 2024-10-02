Рейтинг@Mail.ru
Володин поздравил преподавателей с Днем учителя - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 02.10.2024 (обновлено: 15:23 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/volodin-1975935702.html
Володин поздравил преподавателей с Днем учителя
Володин поздравил преподавателей с Днем учителя - РИА Новости, 02.10.2024
Володин поздравил преподавателей с Днем учителя
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил преподавателей в преддверии Дня учителя и выразил им слова благодарности. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:40
2024-10-02T15:23
общество
вячеслав володин
госдума рф
день учителя
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_0:93:2880:1713_1920x0_80_0_0_c652cb461793e71dcbd471cd0127737e.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил преподавателей в преддверии Дня учителя и выразил им слова благодарности. "Все, что в жизни мы достигли, благодаря нашим учителям. Все то, что у нас получается, благодаря им. Они дали нам знания. Главный человек в школе – это учитель. В школу приходят, получают знания. Счастья, здоровья, удачи, всего самого доброго всем нашим учителям", - сказал Володин. Володин призвал не забывать своих учителей и свою школу, которая их воспитала, ведь "ученик должен всегда чтить своего учителя". Председатель Госдумы также поздравил всех депутатов, кто прошел путь преподавателя. "Вы на самом деле состоялись, потому что себя связали с этим выбором. А это выбор. Когда кто-то говорит о профессии, это выбор. Так же, как выбор стать врачом. Выбор стать учителем — это миссия", - отметил он.
https://ria.ru/20240927/uchitel-1974985578.html
https://ria.ru/20241001/analitiki-1975774954.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_320:0:2880:1920_1920x0_80_0_0_342dcd494b3e15fa84bbc3acd5256c6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин, госдума рф, день учителя, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, День учителя, Социальный навигатор, СН_Образование
Володин поздравил преподавателей с Днем учителя

Володин поздравил преподавателей с Днем учителя и выразил им слова благодарности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил преподавателей в преддверии Дня учителя и выразил им слова благодарности.
"Все, что в жизни мы достигли, благодаря нашим учителям. Все то, что у нас получается, благодаря им. Они дали нам знания. Главный человек в школе – это учитель. В школу приходят, получают знания. Счастья, здоровья, удачи, всего самого доброго всем нашим учителям", - сказал Володин.
Учитель проводит урок - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Фадеев заявил о необходимости защиты чести и достоинства учителей
27 сентября, 08:46
Володин призвал не забывать своих учителей и свою школу, которая их воспитала, ведь "ученик должен всегда чтить своего учителя".
Председатель Госдумы также поздравил всех депутатов, кто прошел путь преподавателя. "Вы на самом деле состоялись, потому что себя связали с этим выбором. А это выбор. Когда кто-то говорит о профессии, это выбор. Так же, как выбор стать врачом. Выбор стать учителем — это миссия", - отметил он.
Подарочные карты на День учителя - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Аналитики выяснили, какие подарки чаще всего дарят на День учителя
1 октября, 17:47
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФДень учителяСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала