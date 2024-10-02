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В Днепропетровской области Украины заявили о повреждении инфраструктуры
В Днепропетровской области Украины заявили о повреждении инфраструктуры - РИА Новости, 02.10.2024
В Днепропетровской области Украины заявили о повреждении инфраструктуры
Инфраструктура, транспортное предприятие и линии электропередачи повреждены в Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил в среду глава... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:49
2024-10-02T18:49
2024-10-02T18:49
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Инфраструктура, транспортное предприятие и линии электропередачи повреждены в Днепропетровской области на Украине после взрывов, сообщил в среду глава областного совета Николай Лукашук. "Произошли два пожара. Повреждены транспортное предприятие… инфраструктура и линии электропередачи", - написал Лукашук в своем Telegram-канале. Чиновник при этом не уточнил, о какой именно инфраструктуре и каком предприятии идет речь.
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днепропетровская область, украина, николай лукашук, в мире
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Украина, Николай Лукашук, В мире
В Днепропетровской области Украины заявили о повреждении инфраструктуры
Глава Днепропетровской области сообщил о повреждении предприятия и ЛЭП