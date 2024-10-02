https://ria.ru/20241002/ukraina-1975979517.html

В США раскрыли, каким будет лучший для Украины мирный план

В США раскрыли, каким будет лучший для Украины мирный план - РИА Новости, 02.10.2024

В США раскрыли, каким будет лучший для Украины мирный план

Лучшим мирным планом для Украины будет возможность сохранить за собой Одессу и Днепропетровск, которые она все еще рискует потерять, заявил бывший американский... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:09

2024-10-02T16:09

2024-10-02T16:09

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Лучшим мирным планом для Украины будет возможность сохранить за собой Одессу и Днепропетровск, которые она все еще рискует потерять, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Сделка все еще на столе, но чем дольше вы ждете, тем увереннее становится решительная победа России. <…> Лучшее, что вы получите, это нейтралитет и надежда на то, что Россия будет достаточно добра, чтобы оставить <…> Днепропетровск, Одессу, Харьков, Суммы и Николаев", — отметил он.По словам отставного военного, эти территории Москва способна взять под контроль и включить в условия для мирного соглашения, учитывая, что они используются как плацдарм для ударов по российским городам. В результате Киев лишится жизненно важных для экономики страны объектов, предупредил Риттер.При этом экс-разведчик заметил, что сейчас на Западе на киевский режим оказывают давление, чтобы он навсегда отказался от части территорий."Россия имеет полное право сказать, что они потеряли эти территории навечно, и настоять на том, чтобы это было частью окончательного мирного соглашения", — резюмировал Риттер.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20241002/spetsoperatsiya-1975962841.html

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975874882.html

https://ria.ru/20241002/vsu-1975881040.html

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в мире, россия, украина, киев, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, юрий ушаков