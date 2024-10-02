https://ria.ru/20241002/ukraina-1975808987.html

Данные не врут: британские ученые точно высчитали шансы Украины на победу

Данные не врут: британские ученые точно высчитали шансы Украины на победу - РИА Новости, 02.10.2024

Данные не врут: британские ученые точно высчитали шансы Украины на победу

Протоукраинские копатели Черного моря, помимо окаменелого борща, оставили после себя глиняные таблички, одна из которых гласит: "Нет такой зрады, которую нельзя РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T08:00

2024-10-02T08:00

2024-10-02T08:09

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Протоукраинские копатели Черного моря, помимо окаменелого борща, оставили после себя глиняные таблички, одна из которых гласит: "Нет такой зрады, которую нельзя было бы объявить перемогой". Эту вечную мудрость взяли на вооружение современные киевские власти, до недавнего времени умудрявшиеся даже при самых серьезных провалах найти аргументы, почему это хорошо для Украины и плохо для Путина.Однако на фоне свежих новостей этот прекрасно отлаженный механизм дал сбой, что скорее всего означает: за кулисами противника произошли какие-то серьезные изменения — и явно не в лучшую сторону.В последнее время было достаточно много информации, не сулящей киевскому режиму и его хозяевам ничего хорошего, но последние сутки поставили абсолютный рекорд: стало известно, что ВСУ был отдан приказ отступать из "неприступной фортеци" Угледара (но уже поздно); западные СМИ буквально корежит от новостей об увеличении на 30% военного бюджета России на следующий год (разорванные в клочки стиральные машины не сработали); бывший генсек НАТО Столтенберг, который ранее утверждал, что альянс "сделает все, чтобы Украина выиграла войну", при передаче дел новому генсеку переобулся и заявил, что теперь желаемый вариант — мирное соглашение с "гарантиями для Украины"; в Минобороны Украины уволят сразу трех заместителей Умерова и до кучи госсекретаря; назревает отставка главы ГУР Буданова*; глава BlackRock устроил истерику из-за усугубляющихся опасений, что многомиллиардные вложения в Украину вылетят в трубу; в офисе Зеленского царит паника из-за того, что на фоне операции Израиля в Ливане внимание западных кураторов будет переключено на поддержку Тель-Авива; сам Зеленский заявил, что "ситуация на фронте очень, очень тяжелая", — и все в подобном ключе.Обычно фальшиво-позитивный тон западных СМИ сменился настолько резко и настолько кардинально, что можно было бы предположить, что все это работа армии русских хакеров.Попытку разобраться в охватившей Украину и Запад смертельной тоске вчера сделало британское издание The Financial Times, которое ранее тоже было одним из главных поставщиков виртуальных перемог, а сейчас выполняет роль гонца, приносящего плохие новости.В буквально похоронном материале, озаглавленном "Для Украины наступает самый тяжкий час", авторы в кои-то веки приоткрыли для мировой аудитории реальное положение вещей. Оказывается(!), "украинское общество истощено", "даже солдаты на фронте хотят переговоров с Россией", большая часть украинских элит тайно "топит" за "деэскалацию" (читай: капитуляцию), в администрации Байдена считают, что США "проигрывают войну", "Украина теперь слишком слаба, чтобы выторговать справедливые условия мира", "главные сторонники Украины в Европе, может, и хотели бы продолжать сражаться, но у них нет для этого запасов", и вообще, "Украина подходит к, вероятно, самому отчаянному моменту за весь период войны".В чем же дело? Что случилось, господа хорошие?По мнению британских экспертов, причина уныния и траура — некий ментальный надлом, который как-то сразу ощутили все: "В течение недели на полях ГА ООН в тоне и содержании дискуссий о потенциальном мирном соглашении образовался явно ощутимый сдвиг". Авторы в недоумении сообщают, что "все больше и больше украинских официальных лиц готовы срочно обсуждать сделку — даже с русскими войсками на территории Украины", что раньше было абсолютным табу. В свою очередь, Запад, который в декабре 2022 года стоя рукоплескал Зеленскому, клявшемуся, что "Украина никогда не сдастся", теперь почти ежедневно и на полном серьезе обсуждает, где может проходить новая граница Украины.Сложно представить, чтобы профессиональные террористы и русофобы сами по себе прозрели и превратились в белых и пушистых квадроберов и хоббихорсеров — здесь нужны причины посерьезнее.Когда виртуальная картина мироздания рушится, иногда полезно призвать на помощь науку: по крайней мере, цифры и факты врут не так часто, как люди.Вчера в научном интернете появилась статья ученого-аналитика, главы департамента политических наук и международных исследований Университета Бирмингема Стефана Волффа, озаглавленная "Последняя отчаянная попытка получить поддержку США почти не оставляет Украине вариантов".Британский исследователь Волфф сделал большую домашнюю работу и выдал читателям уже сухой расклад, где он без эмоций и оценок, строго на объективных фактах высчитал, каковы у Украины шансы на победу и выживание.Примеры беспристрастных фактов, которые были взяты в расчет:Проанализировав и смоделировав различные доступные Западу и Украине сценарии, Стефан Волфф пришел к двум выводам.Вывод первый: Запад должен срочно признать реальность и действовать соответственно, чтобы избежать катастрофы.Вывод второй: единственный шанс Украины на выживание в данных условиях (уже не говоря о победе) — страдать до конца, но сделать все, чтобы избежать военного поражения (после которого уже никакое политическое решение не будет нужно).Если даже маститые британские ученые приходят к выводу, что в победу Украины на Западе уже никто не верит и ее начинают откровенно сливать, то у Киева дела определенно плохи.А нам, несмотря на соблазн в очередной раз хоронить киевский режим "в интернетах", нужно делать одну простую вещь: продолжать упорно идти вперед и хоронить врага в земле, потому что это единственная реакция нейтрализации, которая необратима.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241001/spetsoperatsiya-1975741493.html

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https://ria.ru/20241001/ukraina-1975794569.html

https://ria.ru/20241001/zapad-1975728374.html

https://ria.ru/20241001/ukraina-1975755950.html

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аналитика, украина, россия, сша, вооруженные силы украины, нато, blackrock