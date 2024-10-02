https://ria.ru/20241002/telegram-1975923561.html
Telegram раскрывает властям данные преступников с 2018 года, заявил Дуров
Telegram раскрывает властям данные преступников с 2018 года, заявил Дуров - РИА Новости, 02.10.2024
Telegram раскрывает властям данные преступников с 2018 года, заявил Дуров
Мессенджер Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов преступников властям с 2018 года, этот процесс уже был налажен, сообщил основатель мессенджера РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:37
2024-10-02T12:37
2024-10-02T12:52
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мессенджер Telegram может раскрывать IP-адреса и номера телефонов преступников властям с 2018 года, этот процесс уже был налажен, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале."С 2018 года Telegram может раскрывать IP-адреса/номера телефонов преступников властям в соответствии с нашей политикой конфиденциальности в большинстве стран... Этот процесс был налажен задолго до прошлой недели", - сообщил Дуров.В конце сентября Дуров сообщал, что Telegram обновил свою политику конфиденциальности, и IP-адреса и номера телефонов пользователей мессенджера, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.Как пишет Дуров, всякий раз, когда Telegram получал правильно оформленный юридический запрос по соответствующим линиям связи, он проверял его и раскрывал IP-адреса и номера телефонов опасных преступников. Так, в Европе в третьем квартале наблюдался рост числа таких запросов. "Этот рост был вызван тем, что все больше органов власти ЕС стали использовать для своих запросов правильную линию связи, предусмотренную законом ЕС о DSA", - отмечает он.По словам Дурова, на прошлой неделе платформа упорядочила и унифицировала политику конфиденциальности для разных стран, но основные принципы Telegram не изменились.
https://ria.ru/20240925/durov-1974711687.html
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telegram, технологии, европа, павел дуров, евросоюз, общество
Telegram, Технологии, Европа, Павел Дуров, Евросоюз, Общество
Telegram раскрывает властям данные преступников с 2018 года, заявил Дуров
Дуров: Telegram раскрывает властям IP-адреса и номера преступников с 2018 года