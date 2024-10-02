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США будут бороться за однополярный мир до конца, заявил Пушков

США будут бороться за однополярный мир до конца, заявил Пушков - РИА Новости, 02.10.2024

США будут бороться за однополярный мир до конца, заявил Пушков

США будут до конца бороться за сохранение однополярного мира, считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:07

2024-10-02T19:07

2024-10-02T19:07

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сша

вашингтон (штат)

тегеран (город)

алексей пушков

линда томас-гринфилд

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США будут до конца бороться за сохранение однополярного мира, считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. Вечером в среду постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон настоятельно предостерегает Тегеран и его союзников от дальнейших действий против США или Израиля. "Вот и есть "мир, основанный на (западных) правилах" - "rules-based world": наказания и ответственность для одних, безнаказанность и вседозволенность для других, то есть для США и их союзников. Мораль сей басни такова: США и западный стан никогда не примирятся с многополюсным миром... Причем гегемония будет биться за своё яростно и беспощадно, во всяком случае, пока у неё хватит сил", - написал Пушков в своём Telegram-канале. По его мнению, борьба за многополярный мир уже идёт и будет идти очень ожесточенная, а компромисса по этому вопросу достичь невозможно. Кроме того, Пушков отметил, что установление многополярного мира возможно только при притеснении "западной гегемонии". "Добровольно она не уступит. Иллюзий здесь быть не должно. Украина и Ближний Восток - яркие тому примеры", - добавил он.

https://ria.ru/20240607/mirshaymer-1951487430.html

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в мире, сша, вашингтон (штат), тегеран (город), алексей пушков, линда томас-гринфилд, совет федерации рф, оон