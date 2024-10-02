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США стремятся втянуть АТР в пучину конфликтов, заявил посол КНР - РИА Новости, 02.10.2024
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04:32 02.10.2024 (обновлено: 04:35 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/ssha-1975854662.html
США стремятся втянуть АТР в пучину конфликтов, заявил посол КНР
США стремятся втянуть АТР в пучину конфликтов, заявил посол КНР - РИА Новости, 02.10.2024
США стремятся втянуть АТР в пучину конфликтов, заявил посол КНР
США стремятся втянуть АТР в пучину противостояния и конфликтов путем создания закрытых блоков, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T04:32
2024-10-02T04:35
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США стремятся втянуть АТР в пучину противостояния и конфликтов путем создания закрытых блоков, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. "Соединённые Штаты, игнорируя стремление стран АТР к миру и стабильности, проводят гегемонистскую политику, стремятся к реализации так называемой индо-тихоокеанской стратегии и созданию закрытого эксклюзивного блока с тем, чтобы втянуть АТР в пучину противостояния и конфликтов. Всё это оказывает серьёзное влияние на стратегический баланс в регионе, усугубляет региональную напряжённость, вызывает широкую озабоченность и решительный протест у мирового сообщества", - сказал он. Дипломат добавил, что перед лицом внешних угроз Китай и Россия укрепляют стратегическое взаимодействие. "Стороны прилагают усилия к разрешению проблем глобальной и региональной безопасности, работают посредниками в международных конфликтах и таких горячих точках, как Афганистан, Сирия, северокорейская и иранская ядерные проблемы, палестино-израильский конфликт и так далее, и выступают надёжной опорой для консолидации международного сообщества ради преодоления временных трудностей, защиты международного равноправия и справедливости", - сказал он. Австралия, Великобритания и США 15 сентября 2021 года объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Особое раздражение в связи с созданием и потенциальным расширением AUKUS многократно заявлял Пекин. МИД КНР указывал, что участие стран региона в блоковой конфронтации идут вразрез с веяниями времени. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Россия будет добиваться того, чтобы МАГАТЭ полностью контролировало деятельность AUKUS в вопросе размещения компонентов ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
https://ria.ru/20241002/kitay-1975852859.html
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в мире, россия, китай, атр, чжан ханьхуэй, сергей лавров, aukus, магатэ
В мире, Россия, Китай, АТР, Чжан Ханьхуэй, Сергей Лавров, AUKUS, МАГАТЭ
США стремятся втянуть АТР в пучину конфликтов, заявил посол КНР

Посол Чжан Ханьхуэй: США усугубляют напряженность в АТР

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. США стремятся втянуть АТР в пучину противостояния и конфликтов путем создания закрытых блоков, заявил РИА Новости посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Соединённые Штаты, игнорируя стремление стран АТР к миру и стабильности, проводят гегемонистскую политику, стремятся к реализации так называемой индо-тихоокеанской стратегии и созданию закрытого эксклюзивного блока с тем, чтобы втянуть АТР в пучину противостояния и конфликтов. Всё это оказывает серьёзное влияние на стратегический баланс в регионе, усугубляет региональную напряжённость, вызывает широкую озабоченность и решительный протест у мирового сообщества", - сказал он.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Посол России рассказал о позиции Китая по первопричине украинского кризиса
03:51
Дипломат добавил, что перед лицом внешних угроз Китай и Россия укрепляют стратегическое взаимодействие.
"Стороны прилагают усилия к разрешению проблем глобальной и региональной безопасности, работают посредниками в международных конфликтах и таких горячих точках, как Афганистан, Сирия, северокорейская и иранская ядерные проблемы, палестино-израильский конфликт и так далее, и выступают надёжной опорой для консолидации международного сообщества ради преодоления временных трудностей, защиты международного равноправия и справедливости", - сказал он.
Австралия, Великобритания и США 15 сентября 2021 года объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. Особое раздражение в связи с созданием и потенциальным расширением AUKUS многократно заявлял Пекин. МИД КНР указывал, что участие стран региона в блоковой конфронтации идут вразрез с веяниями времени. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявлял, что Россия будет добиваться того, чтобы МАГАТЭ полностью контролировало деятельность AUKUS в вопросе размещения компонентов ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Россия и Китай 2 октября отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Советский Союз стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику уже на следующий день после ее провозглашения.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Лавров: США завозят в АТР системы, способные переносить ядерное оружие
26 сентября, 19:08
 
В миреРоссияКитайАТРЧжан ХаньхуэйСергей ЛавровAUKUSМАГАТЭ
 
 
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