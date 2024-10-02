https://ria.ru/20241002/soyuz-5-1975873109.html

Первый пуск ракеты "Союз-5" перенесли на 2026 год

Первый пуск ракеты "Союз-5" перенесли на 2026 год - РИА Новости, 02.10.2024

Первый пуск ракеты "Союз-5" перенесли на 2026 год

Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" состоится в 2026 году, сообщил первый заместитель генерального директора гендиректор ракетно-космического центра (РКЦ)... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:13

2024-10-02T09:13

2024-10-02T09:20

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САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" состоится в 2026 году, сообщил первый заместитель генерального директора гендиректор ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Равиль Ахметов.В мае гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов заявил РИА Новости, что первый пуск "Союза-5" ожидается в конце 2025 года."Союз-5" находится на стадии разработки. Первый пуск совершить предполагается в 2026 году", - сказал Ахметов журналистам."Союз-5" - новая ракета среднего класса, которая создается в России. Она сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую круговую орбиту. Ее пуски будут проходить с площадки на Байконуре, которая раньше использовалась для стартов ракет "Зенит". Россия создает ракету, а Казахстан модернизирует стартовый комплекс в рамках совместного проекта "Байтерек".

https://ria.ru/20240923/soyuz-1974261013.html

https://ria.ru/20240930/mks-1975395166.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, союз, россия