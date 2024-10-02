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Первый пуск ракеты "Союз-5" перенесли на 2026 год - РИА Новости, 02.10.2024
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09:13 02.10.2024 (обновлено: 09:20 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/soyuz-5-1975873109.html
Первый пуск ракеты "Союз-5" перенесли на 2026 год
Первый пуск ракеты "Союз-5" перенесли на 2026 год - РИА Новости, 02.10.2024
Первый пуск ракеты "Союз-5" перенесли на 2026 год
Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" состоится в 2026 году, сообщил первый заместитель генерального директора гендиректор ракетно-космического центра (РКЦ)... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:13
2024-10-02T09:20
космос - риа наука
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САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" состоится в 2026 году, сообщил первый заместитель генерального директора гендиректор ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Равиль Ахметов.В мае гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов заявил РИА Новости, что первый пуск "Союза-5" ожидается в конце 2025 года."Союз-5" находится на стадии разработки. Первый пуск совершить предполагается в 2026 году", - сказал Ахметов журналистам."Союз-5" - новая ракета среднего класса, которая создается в России. Она сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую круговую орбиту. Ее пуски будут проходить с площадки на Байконуре, которая раньше использовалась для стартов ракет "Зенит". Россия создает ракету, а Казахстан модернизирует стартовый комплекс в рамках совместного проекта "Байтерек".
https://ria.ru/20240923/soyuz-1974261013.html
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космос - риа наука, союз, россия
Космос - РИА Наука, Союз, Россия
Первый пуск ракеты "Союз-5" перенесли на 2026 год

Первый пуск ракеты "Союз-5" перенесли с 2025 на 2026 год

© Фото : Минобороны РоссииПуск ракеты-носителя
Пуск ракеты-носителя - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : Минобороны России
Пуск ракеты-носителя. Архивное фото
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САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" состоится в 2026 году, сообщил первый заместитель генерального директора гендиректор ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Равиль Ахметов.
В мае гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов заявил РИА Новости, что первый пуск "Союза-5" ожидается в конце 2025 года.
Спасатели извлекают экипаж Союза МС-25 из спускаемого аппарата. Кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Спасатели извлекли экипаж "Союза МС-25" из спускаемого аппарата
23 сентября, 15:41
"Союз-5" находится на стадии разработки. Первый пуск совершить предполагается в 2026 году", - сказал Ахметов журналистам.
"Союз-5" - новая ракета среднего класса, которая создается в России. Она сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую круговую орбиту. Ее пуски будут проходить с площадки на Байконуре, которая раньше использовалась для стартов ракет "Зенит". Россия создает ракету, а Казахстан модернизирует стартовый комплекс в рамках совместного проекта "Байтерек".
Корабль Crew Dragon производит стыковку к Международной космической станции. 30 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Корабль Crew Dragon произвел стыковку к МКС
30 сентября, 00:52
 
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