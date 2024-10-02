Первый пуск ракеты "Союз-5" перенесли на 2026 год
Первый пуск ракеты "Союз-5" перенесли с 2025 на 2026 год
© Фото : Минобороны РоссииПуск ракеты-носителя
© Фото : Минобороны России
Пуск ракеты-носителя. Архивное фото
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САМАРА, 2 окт - РИА Новости. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-5" состоится в 2026 году, сообщил первый заместитель генерального директора гендиректор ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Равиль Ахметов.
В мае гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов заявил РИА Новости, что первый пуск "Союза-5" ожидается в конце 2025 года.
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"Союз-5" находится на стадии разработки. Первый пуск совершить предполагается в 2026 году", - сказал Ахметов журналистам.
"Союз-5" - новая ракета среднего класса, которая создается в России. Она сможет выводить до 17 тонн полезной нагрузки на низкую круговую орбиту. Ее пуски будут проходить с площадки на Байконуре, которая раньше использовалась для стартов ракет "Зенит". Россия создает ракету, а Казахстан модернизирует стартовый комплекс в рамках совместного проекта "Байтерек".
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