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Совфед рассмотрит закон о лишении прав за сокрытие автомобильных номеров - РИА Новости, 02.10.2024
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18:22 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/sovfed-1976013534.html
Совфед рассмотрит закон о лишении прав за сокрытие автомобильных номеров
Совфед рассмотрит закон о лишении прав за сокрытие автомобильных номеров - РИА Новости, 02.10.2024
Совфед рассмотрит закон о лишении прав за сокрытие автомобильных номеров
Совет Федерации намерен рассмотреть на заседании 9 октября закон о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, позволяющих скрыть госномер... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:22
2024-10-02T18:22
общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Совет Федерации намерен рассмотреть на заседании 9 октября закон о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, позволяющих скрыть госномер автомобиля, следует из повестки заседания. Законом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть путем выделения в специальный состав, и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств. Также законом предлагается наказывать лишением прав на срок до полутора лет за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.
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общество, совет федерации рф
Общество, Совет Федерации РФ
Совфед рассмотрит закон о лишении прав за сокрытие автомобильных номеров

Совфед рассмотрит закон о лишении прав за сокрытие номеров автомобиля 9 октября

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСнег на государственном регистрационном знаке автомобиля в Москве
Снег на государственном регистрационном знаке автомобиля в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Снег на государственном регистрационном знаке автомобиля в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Совет Федерации намерен рассмотреть на заседании 9 октября закон о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, позволяющих скрыть госномер автомобиля, следует из повестки заседания.
Законом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть путем выделения в специальный состав, и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств.
Также законом предлагается наказывать лишением прав на срок до полутора лет за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.
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