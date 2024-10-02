https://ria.ru/20241002/sovfed-1976013534.html

Совфед рассмотрит закон о лишении прав за сокрытие автомобильных номеров

Совфед рассмотрит закон о лишении прав за сокрытие автомобильных номеров - РИА Новости, 02.10.2024

Совфед рассмотрит закон о лишении прав за сокрытие автомобильных номеров

Совет Федерации намерен рассмотреть на заседании 9 октября закон о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, позволяющих скрыть госномер... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:22

2024-10-02T18:22

2024-10-02T18:22

общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Совет Федерации намерен рассмотреть на заседании 9 октября закон о лишении прав на срок до полутора лет за использование устройств, позволяющих скрыть госномер автомобиля, следует из повестки заседания. Законом предлагается усиление мер административной ответственности за правонарушения, связанные с управлением транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть путем выделения в специальный состав, и установления административного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет с конфискацией указанных устройств. Также законом предлагается наказывать лишением прав на срок до полутора лет за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.

https://ria.ru/20240925/otgul-1974609213.html

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общество, совет федерации рф