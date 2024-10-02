Карасин рассказал, как вернуть стабильность на Ближнем Востоке
Сенатор Карасин: спасти ситуацию на Ближнем Востоке может только Совбез ООН
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Вернуть стабильность на Ближнем Востоке может помочь только серьёзное вмешательство со стороны Совбеза ООН, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в эфире "Россия-24".
"Выручить сможет только серьёзное ангажированное международное вмешательство Совета Безопасности ООН. Я верю в то, что, всё-таки, в этих условиях Совет Безопасности будет более предсказуемо жёстким, и те рекомендации, которые будут высказаны, они, всё-таки, будут направлены на продвижение вперед какого-то сценария, который немножко поубавит страсти и вернёт ситуацию в предсказуемость", - сказал Карасин.
Сенатор отметил, что в настоящее время ситуация на Ближнем Востоке является "архитревожной". По его словам, большая война "стоит на пороге".
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения объектов в разных районах Израиля. Утверждалось, что в результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что если провокации Израиля повторятся, то ответ Ирана будет еще более мощным.
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