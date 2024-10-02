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Карасин рассказал, как вернуть стабильность на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.10.2024
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11:24 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/sovbez-1975901413.html
Карасин рассказал, как вернуть стабильность на Ближнем Востоке
Карасин рассказал, как вернуть стабильность на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.10.2024
Карасин рассказал, как вернуть стабильность на Ближнем Востоке
Вернуть стабильность на Ближнем Востоке может помочь только серьёзное вмешательство со стороны Совбеза ООН, считает глава комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:24
2024-10-02T11:24
в мире
израиль
иран
ближний восток
григорий карасин
оон
совет федерации рф
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Вернуть стабильность на Ближнем Востоке может помочь только серьёзное вмешательство со стороны Совбеза ООН, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в эфире "Россия-24". "Выручить сможет только серьёзное ангажированное международное вмешательство Совета Безопасности ООН. Я верю в то, что, всё-таки, в этих условиях Совет Безопасности будет более предсказуемо жёстким, и те рекомендации, которые будут высказаны, они, всё-таки, будут направлены на продвижение вперед какого-то сценария, который немножко поубавит страсти и вернёт ситуацию в предсказуемость", - сказал Карасин. Сенатор отметил, что в настоящее время ситуация на Ближнем Востоке является "архитревожной". По его словам, большая война "стоит на пороге". Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения объектов в разных районах Израиля. Утверждалось, что в результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что если провокации Израиля повторятся, то ответ Ирана будет еще более мощным.
https://ria.ru/20241002/gosduma-1975895887.html
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в мире, израиль, иран, ближний восток, григорий карасин, оон, совет федерации рф, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Израиль, Иран, Ближний Восток, Григорий Карасин, ООН, Совет Федерации РФ, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Карасин рассказал, как вернуть стабильность на Ближнем Востоке

Сенатор Карасин: спасти ситуацию на Ближнем Востоке может только Совбез ООН

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Вернуть стабильность на Ближнем Востоке может помочь только серьёзное вмешательство со стороны Совбеза ООН, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в эфире "Россия-24".
"Выручить сможет только серьёзное ангажированное международное вмешательство Совета Безопасности ООН. Я верю в то, что, всё-таки, в этих условиях Совет Безопасности будет более предсказуемо жёстким, и те рекомендации, которые будут высказаны, они, всё-таки, будут направлены на продвижение вперед какого-то сценария, который немножко поубавит страсти и вернёт ситуацию в предсказуемость", - сказал Карасин.
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Вчера, 11:00
Сенатор отметил, что в настоящее время ситуация на Ближнем Востоке является "архитревожной". По его словам, большая война "стоит на пороге".
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения объектов в разных районах Израиля. Утверждалось, что в результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что если провокации Израиля повторятся, то ответ Ирана будет еще более мощным.
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В миреИзраильИранБлижний ВостокГригорий КарасинООНСовет Федерации РФАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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