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Ночью на солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 02.10.2024
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Наука
 
07:59 02.10.2024 (обновлено: 11:09 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/solntse-1975865056.html
Ночью на солнце произошла мощная вспышка
Ночью на солнце произошла мощная вспышка - РИА Новости, 02.10.2024
Ночью на солнце произошла мощная вспышка
Минувшей ночью на Солнце произошла вспышка, она стала второй по мощности в текущем цикле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T07:59
2024-10-02T11:09
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Минувшей ночью на Солнце произошла вспышка, она стала второй по мощности в текущем цикле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. "Исключительно крупный взрыв на Солнце зарегистрирован сегодня ночью в 01:20 по московскому времени. Вспышка уровнем X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что с начала текущего солнечного цикла, то есть за последние семь лет, более мощный взрыв регистрировали только в мае 2024 года. Тогда на фоне рекордных магнитных бурь, достигших высшего пятого балла, произошло событие уровня X8.7. Специалисты отмечали рост солнечной активности за последние двое суток, но для них все же стало неожиданностью то, что Солнце сумеет накопить энергию на столь мощный взрыв. В последние две недели на звезде наблюдалась спокойная обстановка, а с 14 сентября не произошло ни одной вспышки высшего балла. "Предварительно поступают сведения о выбросе солнечной плазмы в сторону Земли в результате взрыва, который может ударить по планете в ночь с пятницы на субботу, однако с момента взрыва произошло пока слишком мало времени для точного прогноза", — добавил Богачев.Он пояснил, что информация будет уточняться в течение дня, а активный центр, где произошел взрыв, будет находиться в области влияния на Землю еще около пяти суток.
https://ria.ru/20240904/nauka-1969216963.html
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Ночью на солнце произошла мощная вспышка

Вспышка балла Х7.1 стала второй по мощности в текущем цикле на Солнце

© AP PhotoВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo
Вспышка на солнце . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Минувшей ночью на Солнце произошла вспышка, она стала второй по мощности в текущем цикле, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
«
"Исключительно крупный взрыв на Солнце зарегистрирован сегодня ночью в 01:20 по московскому времени. Вспышка уровнем X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю", — сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что с начала текущего солнечного цикла, то есть за последние семь лет, более мощный взрыв регистрировали только в мае 2024 года. Тогда на фоне рекордных магнитных бурь, достигших высшего пятого балла, произошло событие уровня X8.7.
Специалисты отмечали рост солнечной активности за последние двое суток, но для них все же стало неожиданностью то, что Солнце сумеет накопить энергию на столь мощный взрыв. В последние две недели на звезде наблюдалась спокойная обстановка, а с 14 сентября не произошло ни одной вспышки высшего балла.
«
"Предварительно поступают сведения о выбросе солнечной плазмы в сторону Земли в результате взрыва, который может ударить по планете в ночь с пятницы на субботу, однако с момента взрыва произошло пока слишком мало времени для точного прогноза", — добавил Богачев.
Он пояснил, что информация будет уточняться в течение дня, а активный центр, где произошел взрыв, будет находиться в области влияния на Землю еще около пяти суток.
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