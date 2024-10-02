https://ria.ru/20241002/seul-1975914865.html

В Сеуле приземлились более 60 шаров с мусором

В Сеуле приземлились более 60 шаров с мусором - РИА Новости, 02.10.2024

В Сеуле приземлились более 60 шаров с мусором

Больше 60 шаров с мусором, запущенных КНДР в ответ на непрекращающийся заброс листовок южнокорейскими активистами, приземлились сегодня в Сеуле и его... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:12

2024-10-02T12:12

2024-10-02T12:12

в мире

сеул

пхеньян

южная корея

ким чен ын

ким е чжон

объединенный комитет начальников штабов (сша)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975915772_0:129:1234:823_1920x0_80_0_0_ae974cbc4d717ba4c99c97ccb9707c27.jpg

СЕУЛ, 2 окт - РИА Новости. Больше 60 шаров с мусором, запущенных КНДР в ответ на непрекращающийся заброс листовок южнокорейскими активистами, приземлились сегодня в Сеуле и его окрестностях, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на данные Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ). "По данным ОКНШ, Северная Корея сегодня с раннего утра и до полудня запустила порядка 150 шаров, из них на 3 часа дня (9.00 мск - ред.) в (столичной провинции - ред.) Кёнгидо и районах Сеула было подтверждено падение более 60 предметов", - пишет агентство. В прикрепленных к шарам пакетах с мусором была бумага, полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и другой бытовой мусор. Анализ содержимого показал, что оно не представляет угрозу безопасности. Рёнхап отмечает, что нынешний запуск шаров со стороны КНДР стал первым с 22 сентября. В ответ на тот пуск ОКНШ заявил, что, если действия Пхеньяна начнут представлять "серьезную угрозу безопасности" южнокорейских граждан или если КНДР "перейдет черту", то Сеул в ответ примет "решительные военные меры". Всего с конца мая в Южной Корее насчитали уже 23 запуска, в результате которых КНДР отправила на юг более 5600 шаров. В Пхеньяне ранее неоднократно объясняли свои действия протестом против отправки в КНДР воздушных шаров с антипхеньянскими листовками. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, комментируя отправку северокорейских шаров с макулатурой и бытовым мусором, выражала надежду на то, что теперь в Сеуле поймут, насколько неприятно и утомительно убирать аналогичный "мусор", отправляемый южнокорейскими активистами.

https://ria.ru/20240808/koreja-1964805801.html

https://ria.ru/20240919/renkhap-1973550459.html

сеул

пхеньян

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, сеул, пхеньян, южная корея, ким чен ын, ким е чжон, объединенный комитет начальников штабов (сша)