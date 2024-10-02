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В Сеуле приземлились более 60 шаров с мусором - РИА Новости, 02.10.2024
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12:12 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/seul-1975914865.html
В Сеуле приземлились более 60 шаров с мусором
В Сеуле приземлились более 60 шаров с мусором - РИА Новости, 02.10.2024
В Сеуле приземлились более 60 шаров с мусором
Больше 60 шаров с мусором, запущенных КНДР в ответ на непрекращающийся заброс листовок южнокорейскими активистами, приземлились сегодня в Сеуле и его... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:12
2024-10-02T12:12
в мире
сеул
пхеньян
южная корея
ким чен ын
ким е чжон
объединенный комитет начальников штабов (сша)
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СЕУЛ, 2 окт - РИА Новости. Больше 60 шаров с мусором, запущенных КНДР в ответ на непрекращающийся заброс листовок южнокорейскими активистами, приземлились сегодня в Сеуле и его окрестностях, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на данные Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ). "По данным ОКНШ, Северная Корея сегодня с раннего утра и до полудня запустила порядка 150 шаров, из них на 3 часа дня (9.00 мск - ред.) в (столичной провинции - ред.) Кёнгидо и районах Сеула было подтверждено падение более 60 предметов", - пишет агентство. В прикрепленных к шарам пакетах с мусором была бумага, полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и другой бытовой мусор. Анализ содержимого показал, что оно не представляет угрозу безопасности. Рёнхап отмечает, что нынешний запуск шаров со стороны КНДР стал первым с 22 сентября. В ответ на тот пуск ОКНШ заявил, что, если действия Пхеньяна начнут представлять "серьезную угрозу безопасности" южнокорейских граждан или если КНДР "перейдет черту", то Сеул в ответ примет "решительные военные меры". Всего с конца мая в Южной Корее насчитали уже 23 запуска, в результате которых КНДР отправила на юг более 5600 шаров. В Пхеньяне ранее неоднократно объясняли свои действия протестом против отправки в КНДР воздушных шаров с антипхеньянскими листовками. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, комментируя отправку северокорейских шаров с макулатурой и бытовым мусором, выражала надежду на то, что теперь в Сеуле поймут, насколько неприятно и утомительно убирать аналогичный "мусор", отправляемый южнокорейскими активистами.
https://ria.ru/20240808/koreja-1964805801.html
https://ria.ru/20240919/renkhap-1973550459.html
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в мире, сеул, пхеньян, южная корея, ким чен ын, ким е чжон, объединенный комитет начальников штабов (сша)
В мире, Сеул, Пхеньян, Южная Корея, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, Объединенный комитет начальников штабов (США)
В Сеуле приземлились более 60 шаров с мусором

ОКНШ: более 60 шаров с мусором, запущенных КНДР, приземлились в Сеуле

© AP Photo / Ahn Young-joonВоздушные шары с мусором в небе над Сеулом, Южная Корея
Воздушные шары с мусором в небе над Сеулом, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Воздушные шары с мусором в небе над Сеулом, Южная Корея
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СЕУЛ, 2 окт - РИА Новости. Больше 60 шаров с мусором, запущенных КНДР в ответ на непрекращающийся заброс листовок южнокорейскими активистами, приземлились сегодня в Сеуле и его окрестностях, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на данные Объединенного командования начальников штабов (ОКНШ).
"По данным ОКНШ, Северная Корея сегодня с раннего утра и до полудня запустила порядка 150 шаров, из них на 3 часа дня (9.00 мск - ред.) в (столичной провинции - ред.) Кёнгидо и районах Сеула было подтверждено падение более 60 предметов", - пишет агентство.
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В прикрепленных к шарам пакетах с мусором была бумага, полиэтиленовые пакеты, пластиковые бутылки и другой бытовой мусор. Анализ содержимого показал, что оно не представляет угрозу безопасности.
Рёнхап отмечает, что нынешний запуск шаров со стороны КНДР стал первым с 22 сентября. В ответ на тот пуск ОКНШ заявил, что, если действия Пхеньяна начнут представлять "серьезную угрозу безопасности" южнокорейских граждан или если КНДР "перейдет черту", то Сеул в ответ примет "решительные военные меры".
Всего с конца мая в Южной Корее насчитали уже 23 запуска, в результате которых КНДР отправила на юг более 5600 шаров.
В Пхеньяне ранее неоднократно объясняли свои действия протестом против отправки в КНДР воздушных шаров с антипхеньянскими листовками. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, комментируя отправку северокорейских шаров с макулатурой и бытовым мусором, выражала надежду на то, что теперь в Сеуле поймут, насколько неприятно и утомительно убирать аналогичный "мусор", отправляемый южнокорейскими активистами.
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В миреСеулПхеньянЮжная КореяКим Чен ЫнКим Е ЧжонОбъединенный комитет начальников штабов (США)
 
 
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