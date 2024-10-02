https://ria.ru/20241002/rommel-1975981971.html

Блогеру, обвиняемому в изнасиловании 11-летней девочки, продлили задержание

Блогеру, обвиняемому в изнасиловании 11-летней девочки, продлили задержание - РИА Новости, 02.10.2024

Блогеру, обвиняемому в изнасиловании 11-летней девочки, продлили задержание

Обвиняемому в изнасиловании 11-летней девочки блогеру из Петербурга Клауда Роммелю продлили задержание на 24 часа, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:22

2024-10-02T16:22

2024-10-02T16:22

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Обвиняемому в изнасиловании 11-летней девочки блогеру из Петербурга Клауда Роммелю продлили задержание на 24 часа, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания в отношении Клауда Роммеля, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч.4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132 (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей двенадцатилетнего возраста) УК РФ, в отношении потерпевшей 2013 г.р.", - говорится в сообщении. Добавляется, что суд отложил рассмотрение ходатайства на 24 часа. По версии следствия, Роммель с сентября 2022 по февраль 2024 года систематически насиловал девочку в квартире на Заневском проспекте, куда она приходила к нему заниматься по школьным предметам, а в дальнейшем жила там вместе со своей матерью. В пресс-службе судов уточнили, что блогер вину он не признал. Роммель известен тем, что вел православный канал на одной из видеоплатформ.

https://ria.ru/20240820/peterburg-1967245126.html

https://ria.ru/20240927/magadan-1975081640.html

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происшествия, санкт-петербург, россия