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Блогеру, обвиняемому в изнасиловании 11-летней девочки, продлили задержание - РИА Новости, 02.10.2024
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16:22 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/rommel-1975981971.html
Блогеру, обвиняемому в изнасиловании 11-летней девочки, продлили задержание
Блогеру, обвиняемому в изнасиловании 11-летней девочки, продлили задержание - РИА Новости, 02.10.2024
Блогеру, обвиняемому в изнасиловании 11-летней девочки, продлили задержание
Обвиняемому в изнасиловании 11-летней девочки блогеру из Петербурга Клауда Роммелю продлили задержание на 24 часа, сообщает объединенная пресс-служба судов... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:22
2024-10-02T16:22
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Обвиняемому в изнасиловании 11-летней девочки блогеру из Петербурга Клауда Роммелю продлили задержание на 24 часа, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания в отношении Клауда Роммеля, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч.4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132 (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей двенадцатилетнего возраста) УК РФ, в отношении потерпевшей 2013 г.р.", - говорится в сообщении. Добавляется, что суд отложил рассмотрение ходатайства на 24 часа. По версии следствия, Роммель с сентября 2022 по февраль 2024 года систематически насиловал девочку в квартире на Заневском проспекте, куда она приходила к нему заниматься по школьным предметам, а в дальнейшем жила там вместе со своей матерью. В пресс-службе судов уточнили, что блогер вину он не признал. Роммель известен тем, что вел православный канал на одной из видеоплатформ.
https://ria.ru/20240820/peterburg-1967245126.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
Блогеру, обвиняемому в изнасиловании 11-летней девочки, продлили задержание

Обвиняемому в изнасиловании девочки блогеру Роммелю продлили задержание

© соцсети блогераКлауд Роммель
Клауд Роммель - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© соцсети блогера
Клауд Роммель. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Обвиняемому в изнасиловании 11-летней девочки блогеру из Петербурга Клауда Роммелю продлили задержание на 24 часа, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении срока задержания в отношении Клауда Роммеля, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч.4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132 (изнасилование, насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении потерпевшей, не достигшей двенадцатилетнего возраста) УК РФ, в отношении потерпевшей 2013 г.р.", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что суд отложил рассмотрение ходатайства на 24 часа.
По версии следствия, Роммель с сентября 2022 по февраль 2024 года систематически насиловал девочку в квартире на Заневском проспекте, куда она приходила к нему заниматься по школьным предметам, а в дальнейшем жила там вместе со своей матерью.
В пресс-службе судов уточнили, что блогер вину он не признал.
Роммель известен тем, что вел православный канал на одной из видеоплатформ.
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