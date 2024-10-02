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Рейсы "Уральских авиалиний" в Дубай направят по обходным маршрутам - РИА Новости, 02.10.2024
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09:27 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/reysy-1975875312.html
Рейсы "Уральских авиалиний" в Дубай направят по обходным маршрутам
Рейсы "Уральских авиалиний" в Дубай направят по обходным маршрутам - РИА Новости, 02.10.2024
Рейсы "Уральских авиалиний" в Дубай направят по обходным маршрутам
Рейсы "Уральских авиалиний" в Дубай из Екатеринбурга и московского Домодедово будут выполнены по новым обходным маршрутам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:27
2024-10-02T09:27
израиль
дубай
иран
уральские авиалинии
домодедово (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
в мире
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Рейсы "Уральских авиалиний" в Дубай из Екатеринбурга и московского Домодедово будут выполнены по новым обходным маршрутам, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. "Рейсы из/в Дубай (Аль-Мактум) в/из Кольцово и Домодедово будут выполнены по новым обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман", - говорится в сообщении. Отмечается, что полетное время для рейсов из Екатеринбурга (Кольцово) увеличится на 1 час 20 минут в одну сторону, из Москвы (Домодедово) - на 2 часа 30 минут. "Выполнение рейсов по маршруту Москва - Дубай - Москва потребует посадки для дозаправки, предварительно, в Душанбе. Специалисты авиакомпании находятся в процессе переобеспечения рейсов и получения разрешений на пролет от авиационных властей данных стран", - добавили в авиакомпании. В среду пресс-служба "Уральских авиалиний" информировала, что четыре рейса в Дубай задержаны из-за рекомендации Росавиации по полетам над Ираном, Израилем и Ираком. Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полетов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
https://ria.ru/20241002/samolet-1975871532.html
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израиль, дубай, иран, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), в мире
Израиль, Дубай, Иран, Уральские авиалинии, Домодедово (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), В мире
Рейсы "Уральских авиалиний" в Дубай направят по обходным маршрутам

Рейсы "Уральских авиалиний" в Дубай направят через Таджикистан, Пакистан и Оман

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Самолет компании "Уральские авиалинии". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Рейсы "Уральских авиалиний" в Дубай из Екатеринбурга и московского Домодедово будут выполнены по новым обходным маршрутам, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"Рейсы из/в Дубай (Аль-Мактум) в/из Кольцово и Домодедово будут выполнены по новым обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что полетное время для рейсов из Екатеринбурга (Кольцово) увеличится на 1 час 20 минут в одну сторону, из Москвы (Домодедово) - на 2 часа 30 минут.
"Выполнение рейсов по маршруту Москва - Дубай - Москва потребует посадки для дозаправки, предварительно, в Душанбе. Специалисты авиакомпании находятся в процессе переобеспечения рейсов и получения разрешений на пролет от авиационных властей данных стран", - добавили в авиакомпании.
В среду пресс-служба "Уральских авиалиний" информировала, что четыре рейса в Дубай задержаны из-за рекомендации Росавиации по полетам над Ираном, Израилем и Ираком.
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Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана, а также от осуществления полетов в воздушном пространстве этих государств до особого распоряжения.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
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ИзраильДубайИранУральские авиалинииДомодедово (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)В мире
 
 
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