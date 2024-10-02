https://ria.ru/20241002/putin-1975969770.html

Путин подписал закон о контракте на военную службу на этапе суда

Путин подписал закон о контракте на военную службу на этапе суда - РИА Новости, 02.10.2024

Путин подписал закон о контракте на военную службу на этапе суда

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключения контракта на прохождение военной службы для обвиняемых на этапе судопроизводства в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:36

2024-10-02T15:36

2024-10-02T15:36

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андрей картаполов

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключения контракта на прохождение военной службы для обвиняемых на этапе судопроизводства в период мобилизации, военного положения и в военное время, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Инициативу предложили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, по госстроительству Павел Крашенинников, а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Закон предусматривает, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы может быть также заключён не только с лицами, имеющими судимость, совершившими преступления или отбывшими наказание в виде лишения свободы, но и с отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

https://ria.ru/20241002/voennye-1975967957.html

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россия, владимир путин, андрей картаполов, павел крашенинников, госдума рф, совет федерации рф, общество, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф