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Путин подписал закон о контракте на военную службу на этапе суда - РИА Новости, 02.10.2024
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15:36 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/putin-1975969770.html
Путин подписал закон о контракте на военную службу на этапе суда
Путин подписал закон о контракте на военную службу на этапе суда - РИА Новости, 02.10.2024
Путин подписал закон о контракте на военную службу на этапе суда
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключения контракта на прохождение военной службы для обвиняемых на этапе судопроизводства в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:36
2024-10-02T15:36
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключения контракта на прохождение военной службы для обвиняемых на этапе судопроизводства в период мобилизации, военного положения и в военное время, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Инициативу предложили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, по госстроительству Павел Крашенинников, а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Закон предусматривает, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы может быть также заключён не только с лицами, имеющими судимость, совершившими преступления или отбывшими наказание в виде лишения свободы, но и с отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.
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россия, владимир путин, андрей картаполов, павел крашенинников, госдума рф, совет федерации рф, общество, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Андрей Картаполов, Павел Крашенинников, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Общество, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Путин подписал закон о контракте на военную службу на этапе суда

Путин подписал закон о контракте для обвиняемых на этапе судопроизводства

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности заключения контракта на прохождение военной службы для обвиняемых на этапе судопроизводства в период мобилизации, военного положения и в военное время, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Инициативу предложили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, по госстроительству Павел Крашенинников, а также глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Закон предусматривает, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы может быть также заключён не только с лицами, имеющими судимость, совершившими преступления или отбывшими наказание в виде лишения свободы, но и с отдельными категориями лиц, обвиняемых (подсудимых) на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.
Военные - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Подсудимых, проходящих военную службу, освободили от ответственности
Вчера, 15:30
 
РоссияВладимир ПутинАндрей КартаполовПавел КрашенинниковГосдума РФСовет Федерации РФОбществоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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