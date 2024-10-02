https://ria.ru/20241002/putin-1975963105.html

Путин 3 октября проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года"

Путин 3 октября проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 02.10.2024

Путин 3 октября проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года"

Президент РФ Владимир Путин 3 октября в режиме видеоконференции проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года России", сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:08

2024-10-02T15:08

2024-10-02T15:22

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 3 октября в режиме видеоконференции проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года России", сообщила пресс-служба Кремля."Третьего октября Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года России" – лучшими учителями, директорами и воспитателями страны", - говорится в сообщении.Как уточняет пресс-служба, на встречу также приглашены педагоги – финалисты телепроекта "Классная тема!", который был создан по поручению главы государства в 2023 году.

https://ria.ru/20240927/uchitel-1974985578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование