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Путин 3 октября проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 02.10.2024
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15:08 02.10.2024 (обновлено: 15:22 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/putin-1975963105.html
Путин 3 октября проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года"
Путин 3 октября проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 02.10.2024
Путин 3 октября проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года"
Президент РФ Владимир Путин 3 октября в режиме видеоконференции проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года России", сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:08
2024-10-02T15:22
политика
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 3 октября в режиме видеоконференции проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года России", сообщила пресс-служба Кремля."Третьего октября Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года России" – лучшими учителями, директорами и воспитателями страны", - говорится в сообщении.Как уточняет пресс-служба, на встречу также приглашены педагоги – финалисты телепроекта "Классная тема!", который был создан по поручению главы государства в 2023 году.
https://ria.ru/20240927/uchitel-1974985578.html
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политика, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Политика, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин 3 октября проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года"

Путин 3 октября по видео проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 3 октября в режиме видеоконференции проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года России", сообщила пресс-служба Кремля.
"Третьего октября Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет встречу с лауреатами конкурса "Учитель года России" – лучшими учителями, директорами и воспитателями страны", - говорится в сообщении.
Как уточняет пресс-служба, на встречу также приглашены педагоги – финалисты телепроекта "Классная тема!", который был создан по поручению главы государства в 2023 году.
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