https://ria.ru/20241002/putin-1975857494.html

Путин уверен, что Россия и КНР будут продолжать укреплять отношения

Путин уверен, что Россия и КНР будут продолжать укреплять отношения - РИА Новости, 02.10.2024

Путин уверен, что Россия и КНР будут продолжать укреплять отношения

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что РФ и КНР будут укреплять отношения, а также способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T05:37

2024-10-02T05:37

2024-10-02T05:37

в мире

китай

россия

евразия

владимир путин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что РФ и КНР будут укреплять отношения, а также способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире, сообщило Центральное телевидение Китая. "Уверен, что стороны будут в полной мере реализовывать ряд консенсусов, достигнутых в ходе моей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, продолжат укреплять российско-китайское всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и партнерство в новую эпоху и содействовать безопасности и стабильности в Евразии и во всем мире", - сказал Путин в поздравительном послании председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР.

https://ria.ru/20241002/putin-1975856838.html

китай

россия

евразия

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в мире, китай, россия, евразия, владимир путин, си цзиньпин