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Путин уверен, что Россия и КНР будут продолжать укреплять отношения - РИА Новости, 02.10.2024
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05:37 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/putin-1975857494.html
Путин уверен, что Россия и КНР будут продолжать укреплять отношения
Путин уверен, что Россия и КНР будут продолжать укреплять отношения - РИА Новости, 02.10.2024
Путин уверен, что Россия и КНР будут продолжать укреплять отношения
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что РФ и КНР будут укреплять отношения, а также способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T05:37
2024-10-02T05:37
в мире
китай
россия
евразия
владимир путин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что РФ и КНР будут укреплять отношения, а также способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире, сообщило Центральное телевидение Китая. "Уверен, что стороны будут в полной мере реализовывать ряд консенсусов, достигнутых в ходе моей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, продолжат укреплять российско-китайское всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и партнерство в новую эпоху и содействовать безопасности и стабильности в Евразии и во всем мире", - сказал Путин в поздравительном послании председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР.
https://ria.ru/20241002/putin-1975856838.html
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в мире, китай, россия, евразия, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Евразия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин уверен, что Россия и КНР будут продолжать укреплять отношения

Путин выразил уверенность, что Россия и КНР будут продолжать укреплять отношения

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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ПЕКИН, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что РФ и КНР будут укреплять отношения, а также способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире, сообщило Центральное телевидение Китая.
"Уверен, что стороны будут в полной мере реализовывать ряд консенсусов, достигнутых в ходе моей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, продолжат укреплять российско-китайское всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и партнерство в новую эпоху и содействовать безопасности и стабильности в Евразии и во всем мире", - сказал Путин в поздравительном послании председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Отношения России и КНР выдержали испытание временем, заявил Путин
05:16
 
В миреКитайРоссияЕвразияВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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