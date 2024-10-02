https://ria.ru/20241002/putin-1975857494.html
Путин уверен, что Россия и КНР будут продолжать укреплять отношения
Путин уверен, что Россия и КНР будут продолжать укреплять отношения - РИА Новости, 02.10.2024
Путин уверен, что Россия и КНР будут продолжать укреплять отношения
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что РФ и КНР будут укреплять отношения, а также способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T05:37
2024-10-02T05:37
2024-10-02T05:37
в мире
китай
россия
евразия
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2807:1580_1920x0_80_0_0_1a5ee10d65e9d8c6f2ab9b8b68d41d22.jpg
ПЕКИН, 2 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что РФ и КНР будут укреплять отношения, а также способствовать безопасности и стабильности в Евразии и мире, сообщило Центральное телевидение Китая. "Уверен, что стороны будут в полной мере реализовывать ряд консенсусов, достигнутых в ходе моей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, продолжат укреплять российско-китайское всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и партнерство в новую эпоху и содействовать безопасности и стабильности в Евразии и во всем мире", - сказал Путин в поздравительном послании председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР.
https://ria.ru/20241002/putin-1975856838.html
китай
россия
евразия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970200334_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_97ed8fe4fd9ade129f4548c8029f5477.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, евразия, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Евразия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин уверен, что Россия и КНР будут продолжать укреплять отношения
Путин выразил уверенность, что Россия и КНР будут продолжать укреплять отношения