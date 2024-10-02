https://ria.ru/20241002/putin-1975857221.html
Путин оценил сотрудничество России и Китая
Путин оценил сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 02.10.2024
Путин оценил сотрудничество России и Китая
РФ и КНР эффективно сотрудничают в международных и региональных делах, вместе работают над построением справедливого многополярного мироустройства, заявил... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T05:32
2024-10-02T05:32
2024-10-02T05:32
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ПЕКИН, 2 окт - РИА Новости. РФ и КНР эффективно сотрудничают в международных и региональных делах, вместе работают над построением справедливого многополярного мироустройства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Стороны активно сотрудничают в различных областях, таких как политика, экономика и торговля, наука и техника, эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах, вместе работают над построением справедливого и многополярного мира", - сказал Путин в поздравительном послании председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.
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в мире, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин оценил сотрудничество России и Китая
Путин: Россия и Китай работают над построением справедливого многополярного мира