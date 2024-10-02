Помпео заявил, что Киев должен получить разрешение на удары вглубь России
Экс-глава госдепа Помпео заявил пранкерам, что нужна угроза ударов по Москве
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Госсекретарь США Майк Помпео . Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Экс-глава ЦРУ и госдепартамента США Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились африканским политиком, заявил, что Киев должен получить разрешение на удары далеко вглубь России, чтобы россияне в Москве и Санкт-Петербурге не чувствовали себя в безопасности.
"Если Европа и Соединенные Штаты разрешат Украине использовать системы большой дальности, можно прийти к соглашению. Если нет, если русские чувствуют себя в безопасности в западной России, в Москве, в Санкт-Петербурге, это будет продолжаться годами", - заявил бывший глава госдепартамента, видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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