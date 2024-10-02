https://ria.ru/20241002/pompeo-1975887128.html

Помпео заявил, что Киев должен получить разрешение на удары вглубь России

Помпео заявил, что Киев должен получить разрешение на удары вглубь России - РИА Новости, 02.10.2024

Помпео заявил, что Киев должен получить разрешение на удары вглубь России

Экс-глава ЦРУ и госдепартамента США Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:09

2024-10-02T10:09

2024-10-02T10:09

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майк помпео

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Экс-глава ЦРУ и госдепартамента США Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились африканским политиком, заявил, что Киев должен получить разрешение на удары далеко вглубь России, чтобы россияне в Москве и Санкт-Петербурге не чувствовали себя в безопасности. "Если Европа и Соединенные Штаты разрешат Украине использовать системы большой дальности, можно прийти к соглашению. Если нет, если русские чувствуют себя в безопасности в западной России, в Москве, в Санкт-Петербурге, это будет продолжаться годами", - заявил бывший глава госдепартамента, видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, москва, майк помпео, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), центральное разведывательное управление (цру), нато