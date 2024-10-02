https://ria.ru/20241002/pompeo-1975880525.html

Запад должен притянуть русских назад, заявил Помпео

Запад должен притянуть русских назад, заявил Помпео - РИА Новости, 02.10.2024

Запад должен притянуть русских назад, заявил Помпео

Экс-директор ЦРУ и госдепартамента США Майк Помпео в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:40

2024-10-02T09:40

2024-10-02T09:40

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россия

китай

москва

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майк помпео

алексей столяров (лексус)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Экс-директор ЦРУ и госдепартамента США Майк Помпео в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились африканским чиновником, заявил, что Россию необходимо экономически вернуть к Западу вместо Азии и Китая, в частности, убеждая ее в большей выгоде от такого партнерства. "Нам нужно притянуть русских назад к европейской модели, не к азиатской модели... Нам нужно предотвратить это (сильное отдаление России от Запада и сближение с Китаем)... Если бы эта война закончилась, мы бы начали начать возвращать Россию, убеждать, что им лучше с нами, чем с ними. Ничего мудреного в этом нет", - сказал бывший глава госдепартамента, видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса. Как надеется Помпео, Россия в дальнейшем решит, что хочет быть частью западной торговой системы. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве отмечали, что ответственность за деградацию отношений РФ и Запада лежит исключительно на западных странах, в России открыты к возобновлению диалога, но на уважительной и равноправной основе, но отношений как прежде уже не будет.

https://ria.ru/20241002/pompeo-1975873430.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, москва, владимир кузнецов (вован), майк помпео, алексей столяров (лексус), центральное разведывательное управление (цру)