https://ria.ru/20241002/pompeo-1975873430.html

Многие американцы не считают реалистичной цель Киева, заявил Помпео

Многие американцы не считают реалистичной цель Киева, заявил Помпео - РИА Новости, 02.10.2024

Многие американцы не считают реалистичной цель Киева, заявил Помпео

Экс-глава ЦРУ и госдепартамента США Майк Помпео в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:15

2024-10-02T09:15

2024-10-02T09:15

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Экс-глава ЦРУ и госдепартамента США Майк Помпео в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявил, что многие американцы, не только политики-республиканцы, не считают реалистичной цель Киева восстановить контроль над всеми утраченными территориями, во всяком случае, в обозримой перспективе. От лица Порошенко пранкеры заявили экс-главе госдепа, что у бывшего президента Украины состоялся разговор с сенатором и бывшим послом по вопросам международной религиозной свободы США Сэмом Браунбэком. По словам "Порошенко", Браунбэк, рассказал о настроениях среди некоторых политиков-республиканцев, считающих, что Украине нужно вести переговоры с РФ и, возможно, отдать часть территории для вступления остальной части страны в НАТО. "Я понимаю украинскую точку зрения о том, что ни пяди суверенной территории Украины неприемлемо (сдавать). Дело в том, что в Америке (есть) многие, не только республиканцы, в том числе, наверное, значительная часть населения, кто просто бы сказал, что по крайней мере сейчас это нереалистичная цель. Они могут быть неправы, я просто описываю настроения, которые есть", - заявил Помпео, видеозапись пранка опубликована в Telegram-канале Вована и Лексуса. Он добавил, что, с его точки зрения, Украине нужно предоставить все необходимые "инструменты" для "победы" над президентом РФ Владимиром Путиным, а уже после "победы" над ним можно будет детально разобраться, на каких условиях завершить конфликт. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20240522/senator-1947738838.html

https://ria.ru/20240904/dzhonson-1970432920.html

https://ria.ru/20240912/ukraina-1972222910.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, майк помпео, петр порошенко, нато, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, киев