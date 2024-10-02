https://ria.ru/20241002/peterburg-1976033360.html

В Петербурге мужчина получил восемь лет колонии за убийство солистки Una

В Петербурге мужчина получил восемь лет колонии за убийство солистки Una - РИА Новости, 02.10.2024

В Петербурге мужчина получил восемь лет колонии за убийство солистки Una

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя, который до смерти избил солистку музыкальной группы Una Анастасию... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T20:10

2024-10-02T20:10

2024-10-02T20:10

происшествия

санкт-петербург

колпинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946641189_421:92:1125:488_1920x0_80_0_0_61b1ddf04eab98ff5977b6699f9d081b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя, который до смерти избил солистку музыкальной группы Una Анастасию Котову, сообщает пресс-служба главного следственного управления (ГСУ) СК по городу. "Собранные следственным отделом по Колпинскому району ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима", - сообщает пресс-служба. Фигурант признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 УК РФ). Следствие установило, что 15 мая в квартире на улице Тверской между ним и его 37-летней знакомой на почве совместного распития спиртных напитков произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс ей многочисленные удары ногами по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу РИА Новости уточнили, что жертвой преступления стала Анастасия Котова, а обвиняемый - её знакомый Артём Табачук.

https://ria.ru/20240927/moskva-1975112157.html

санкт-петербург

колпинский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, колпинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)