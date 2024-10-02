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В Петербурге мужчина получил восемь лет колонии за убийство солистки Una
В Петербурге мужчина получил восемь лет колонии за убийство солистки Una - РИА Новости, 02.10.2024
В Петербурге мужчина получил восемь лет колонии за убийство солистки Una
Суд в Санкт-Петербурге приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя, который до смерти избил солистку музыкальной группы Una Анастасию... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:10
2024-10-02T20:10
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя, который до смерти избил солистку музыкальной группы Una Анастасию Котову, сообщает пресс-служба главного следственного управления (ГСУ) СК по городу. "Собранные следственным отделом по Колпинскому району ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима", - сообщает пресс-служба. Фигурант признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 УК РФ). Следствие установило, что 15 мая в квартире на улице Тверской между ним и его 37-летней знакомой на почве совместного распития спиртных напитков произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс ей многочисленные удары ногами по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия. В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу РИА Новости уточнили, что жертвой преступления стала Анастасия Котова, а обвиняемый - её знакомый Артём Табачук.
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происшествия, санкт-петербург, колпинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Колпинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге мужчина получил восемь лет колонии за убийство солистки Una
В Петербурге мужчина получил восемь лет за избиение до смерти солистки Una
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к восьми годам колонии строгого режима местного жителя, который до смерти избил солистку музыкальной группы Una Анастасию Котову, сообщает пресс-служба главного следственного управления (ГСУ) СК по городу.
"Собранные следственным отделом по Колпинскому району
ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима", - сообщает пресс-служба.
Фигурант признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей (часть 4 статьи 111 УК РФ
).
Следствие установило, что 15 мая в квартире на улице Тверской между ним и его 37-летней знакомой на почве совместного распития спиртных напитков произошёл конфликт, в ходе которого злоумышленник нанёс ей многочисленные удары ногами по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
В пресс-службе ГСУ СК по Петербургу РИА Новости уточнили, что жертвой преступления стала Анастасия Котова, а обвиняемый - её знакомый Артём Табачук.