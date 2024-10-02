https://ria.ru/20241002/peterburg-1976017178.html

В петербургской школе на ребенка упал баскетбольный щит

В петербургской школе на ребенка упал баскетбольный щит - РИА Новости, 02.10.2024

В петербургской школе на ребенка упал баскетбольный щит

Баскетбольный щит упал на ребенка в школьном спортзале в Санкт-Петербурге, организована проверка, сообщила городская прокуратура. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T18:36

2024-10-02T18:36

2024-10-02T18:36

происшествия

санкт-петербург

красносельский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Баскетбольный щит упал на ребенка в школьном спортзале в Санкт-Петербурге, организована проверка, сообщила городская прокуратура. "Прокуратура Красносельского района... организовала проверку по факту получения несовершеннолетним телесных повреждений в результате падения баскетбольного щита в спортивном зале в образовательном учреждении", – говорится в сообщении. Характер травм, которые получил ребенок, не уточняется. Городской главк СК РФ по факту инцидента организовал проверку по статье об указании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, уточнило ведомство. По данным телеканала "78", мальчик получил ссадины на голове и спине. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240526/attraktsion-1948474577.html

санкт-петербург

красносельский район

россия

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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)