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В петербургской школе на ребенка упал баскетбольный щит
В петербургской школе на ребенка упал баскетбольный щит - РИА Новости, 02.10.2024
В петербургской школе на ребенка упал баскетбольный щит
Баскетбольный щит упал на ребенка в школьном спортзале в Санкт-Петербурге, организована проверка, сообщила городская прокуратура. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:36
2024-10-02T18:36
2024-10-02T18:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Баскетбольный щит упал на ребенка в школьном спортзале в Санкт-Петербурге, организована проверка, сообщила городская прокуратура. "Прокуратура Красносельского района... организовала проверку по факту получения несовершеннолетним телесных повреждений в результате падения баскетбольного щита в спортивном зале в образовательном учреждении", – говорится в сообщении. Характер травм, которые получил ребенок, не уточняется. Городской главк СК РФ по факту инцидента организовал проверку по статье об указании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, уточнило ведомство. По данным телеканала "78", мальчик получил ссадины на голове и спине. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В петербургской школе на ребенка упал баскетбольный щит
В Петербурге баскетбольный щит упал на ребенка в школьном спортзале