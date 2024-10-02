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В петербургской школе на ребенка упал баскетбольный щит - РИА Новости, 02.10.2024
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18:36 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/peterburg-1976017178.html
В петербургской школе на ребенка упал баскетбольный щит
В петербургской школе на ребенка упал баскетбольный щит - РИА Новости, 02.10.2024
В петербургской школе на ребенка упал баскетбольный щит
Баскетбольный щит упал на ребенка в школьном спортзале в Санкт-Петербурге, организована проверка, сообщила городская прокуратура. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T18:36
2024-10-02T18:36
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Баскетбольный щит упал на ребенка в школьном спортзале в Санкт-Петербурге, организована проверка, сообщила городская прокуратура. "Прокуратура Красносельского района... организовала проверку по факту получения несовершеннолетним телесных повреждений в результате падения баскетбольного щита в спортивном зале в образовательном учреждении", – говорится в сообщении. Характер травм, которые получил ребенок, не уточняется. Городской главк СК РФ по факту инцидента организовал проверку по статье об указании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, уточнило ведомство. По данным телеканала "78", мальчик получил ссадины на голове и спине. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Красносельский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В петербургской школе на ребенка упал баскетбольный щит

В Петербурге баскетбольный щит упал на ребенка в школьном спортзале

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Баскетбольный щит упал на ребенка в школьном спортзале в Санкт-Петербурге, организована проверка, сообщила городская прокуратура.
"Прокуратура Красносельского района... организовала проверку по факту получения несовершеннолетним телесных повреждений в результате падения баскетбольного щита в спортивном зале в образовательном учреждении", – говорится в сообщении.
Характер травм, которые получил ребенок, не уточняется.
Городской главк СК РФ по факту инцидента организовал проверку по статье об указании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, уточнило ведомство.
По данным телеканала "78", мальчик получил ссадины на голове и спине. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
Место происшествия, где на ребенка упала часть аттракциона в Москве. 26 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасносельский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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