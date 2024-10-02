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Число молодых педагогов в Ивановской области выросло более чем в 1,5 раза

Число молодых педагогов в Ивановской области выросло более чем в 1,5 раза - РИА Новости, 02.10.2024

Число молодых педагогов в Ивановской области выросло более чем в 1,5 раза

За пять лет число молодых педагогов, которые выбирают местом работы Ивановскую область, увеличилось более чем в полтора раза, сообщает пресс-служба департамента РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T21:13

2024-10-02T21:13

2024-10-02T21:13

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ивановская область

россия

станислав воскресенский

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. За пять лет число молодых педагогов, которые выбирают местом работы Ивановскую область, увеличилось более чем в полтора раза, сообщает пресс-служба департамента образования и науки региона. По данным ведомства, в 2019 году в школы региона после окончания вуза или колледжа трудоустраивались около 100 молодых педагогов, а в 2024 году – уже 178 специалистов. При этом рост показателя по сравнению с прошлым годом составляет 15%. А в общей сложности за пять лет число молодых специалистов, которые выбирают местом работы школы Ивановской области, выросло более чем в полтора раза. В настоящее время образовательных организациях региона работают 1250 молодых учителей, а в системе дополнительного образования детей – 860 педагогов. Для педагогов в Ивановской области действуют региональные меры поддержки. Так, по итогам обсуждения с Советом молодых педагогов по поручению губернатора Станислава Воскресенского с 2022 года действует единовременная выплата на оплату части ипотеки в размере 300 тысяч рублей. Мерой поддержки уже воспользовались 125 педагогов. В 2023 году, в Год педагога и наставника, были введены дополнительные меры. Так, установлена доплата к федеральной выплате за классное руководство и кураторство в колледже – 3 тысячи рублей. Ежемесячно ее получают свыше 4 тысяч учителей. К началу учебного года педагогам выплачивают социальную выплату в 10 тысяч рублей. Вдвое увеличили поощрение наставников победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, ввели премии для наставников лауреатов других конкурсов и олимпиад, утвержденных Минпросвещения и Минобрнауки России. В этом году введена новая мера: поддержка студентов-целевиков, которые поступили на обучение по педагогическим специальностям в колледжи и вузы. Дополнительно к государственной академической стипендии им выплачивается целевая стипендия в размере 2 100 рублей в месяц на весь период обучения. Также регион участвует в федеральном проекте "Земский учитель", в его рамках в малые города и села Ивановской области приехали работать 20 педагогов. В 2024 году в проекте принимают участие еще 11 человек.

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ивановская область, россия, станислав воскресенский