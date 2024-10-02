Рейтинг@Mail.ru
Суд признал законным арест экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/pashaev-1975940021.html
Суд признал законным арест экс-адвоката Пашаева
Суд признал законным арест экс-адвоката Пашаева - РИА Новости, 02.10.2024
Суд признал законным арест экс-адвоката Пашаева
Второй западный окружной военный суд признал законным арест экс-адвоката Эльмана Пашаева по уголовному делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T14:02
2024-10-02T14:02
происшествия
россия
москва
эльман пашаев
елена блиновская
михаил ефремов
московский гарнизонный военный суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973114589_0:85:2922:1728_1920x0_80_0_0_1a630cdfc327b1fde53d79fbc524d18f.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным арест экс-адвоката Эльмана Пашаева по уголовному делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Московского гарнизонного военного суда оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Московский гарнизонный военный суд в середине сентября арестовал экс-адвоката до 15 ноября. По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов". Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре. В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
https://ria.ru/20240928/pashaev-1975227256.html
https://ria.ru/20240926/pashaev-1974771164.html
https://ria.ru/20240924/pashaev-1974350766.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973114589_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05a24d542a874b9866f6f285fed5451b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, эльман пашаев, елена блиновская, михаил ефремов, московский гарнизонный военный суд
Происшествия, Россия, Москва, Эльман Пашаев, Елена Блиновская, Михаил Ефремов, Московский гарнизонный военный суд
Суд признал законным арест экс-адвоката Пашаева

Суд признал законным арест экс-адвоката Пашаева по делу о мошенничесте

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭльман Пашаев
Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Эльман Пашаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным арест экс-адвоката Эльмана Пашаева по уголовному делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Московского гарнизонного военного суда оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Наталья Хим о службе Эльмана Пашаева в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Пашаев не участвовал в боях в зоне СВО, рассказала доброволец
28 сентября, 12:20
Против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Московский гарнизонный военный суд в середине сентября арестовал экс-адвоката до 15 ноября.
По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".
Бывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
Пашаев предлагал заключенным отсидеться в тылу за деньги, пишут СМИ
26 сентября, 10:43
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре. В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
Бывший адвокат Эльман Пашаев перед заседанием суда в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Нескольких сослуживцев Пашаева вызвали в Москву как свидетелей
24 сентября, 06:05
 
ПроисшествияРоссияМоскваЭльман ПашаевЕлена БлиновскаяМихаил ЕфремовМосковский гарнизонный военный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала