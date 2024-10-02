Суд признал законным арест экс-адвоката Пашаева
Суд признал законным арест экс-адвоката Пашаева по делу о мошенничесте
Эльман Пашаев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд признал законным арест экс-адвоката Эльмана Пашаева по уголовному делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Московского гарнизонного военного суда оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
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Против Пашаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Московский гарнизонный военный суд в середине сентября арестовал экс-адвоката до 15 ноября.
По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его супругу Елену Блиновскую от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов.
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа "королевы марафонов".
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Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. Блогер подала заявление о банкротстве, суд рассмотрит его в ноябре. В отношении Блиновского возбуждено уголовное дело о пособничестве своей супруге в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере.
Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата "мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов". Вскоре его лишили адвокатского статуса.
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