https://ria.ru/20241002/orban-1975990113.html

Орбан сделал заявление об урегулировании украинского конфликта

Орбан сделал заявление об урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 02.10.2024

Орбан сделал заявление об урегулировании украинского конфликта

Все европейские страны вслед за Венгрией скоро выступят за мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T16:34

2024-10-02T16:34

2024-10-02T16:42

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Все европейские страны вслед за Венгрией скоро выступят за мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его выступление опубликовал госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в соцсети Х."Сегодня в Европе только Венгрия считает мир своей миссией. Но вскоре <...> другие поймут ошибочность военных действий и перейдут на сторону мира", — отметил он.По словам политика, западные страны безрассудно ввязались в украинский конфликт, полагалась на ошибочные расчеты и следуя неверной стратегии. Орбан заметил, что сейчас ситуация только ухудшается.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975979517.html

https://ria.ru/20241002/zelenskiy-1975986518.html

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