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Орбан сделал заявление об урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 02.10.2024 (обновлено: 16:42 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/orban-1975990113.html
Орбан сделал заявление об урегулировании украинского конфликта
Орбан сделал заявление об урегулировании украинского конфликта - РИА Новости, 02.10.2024
Орбан сделал заявление об урегулировании украинского конфликта
Все европейские страны вслед за Венгрией скоро выступят за мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:34
2024-10-02T16:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
венгрия
россия
виктор орбан
золтан ковач
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Все европейские страны вслед за Венгрией скоро выступят за мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его выступление опубликовал госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в соцсети Х."Сегодня в Европе только Венгрия считает мир своей миссией. Но вскоре &lt;...&gt; другие поймут ошибочность военных действий и перейдут на сторону мира", — отметил он.По словам политика, западные страны безрассудно ввязались в украинский конфликт, полагалась на ошибочные расчеты и следуя неверной стратегии. Орбан заметил, что сейчас ситуация только ухудшается.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
https://ria.ru/20241002/ukraina-1975979517.html
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в мире, украина, владимир путин, венгрия, россия, виктор орбан, золтан ковач, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Золтан Ковач, Вооруженные силы Украины
Орбан сделал заявление об урегулировании украинского конфликта

Орбан: скоро Европа выступит за мирное урегулирование украинского конфликта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Все европейские страны вслед за Венгрией скоро выступят за мирное урегулирование конфликта на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Его выступление опубликовал госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач в соцсети Х.
"Сегодня в Европе только Венгрия считает мир своей миссией. Но вскоре <...> другие поймут ошибочность военных действий и перейдут на сторону мира", — отметил он.
По словам политика, западные страны безрассудно ввязались в украинский конфликт, полагалась на ошибочные расчеты и следуя неверной стратегии. Орбан заметил, что сейчас ситуация только ухудшается.
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Вчера, 16:09
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Помощник президента России Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее Путиным, не аннулированы, но пока разговаривать с Киевом она не будет.
Мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, предложенные Путиным, предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Киев инициативу отверг.
Президент России также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинВенгрияРоссияВиктор ОрбанЗолтан КовачВооруженные силы Украины
 
 
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