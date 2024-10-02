Рейтинг@Mail.ru
ОПЕК опровергла сообщения WSJ о возможном падении цен на нефть - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/opek-1976047575.html
ОПЕК опровергла сообщения WSJ о возможном падении цен на нефть
ОПЕК опровергла сообщения WSJ о возможном падении цен на нефть - РИА Новости, 02.10.2024
ОПЕК опровергла сообщения WSJ о возможном падении цен на нефть
ОПЕК опровергла заявления Wall Street Journal (WSJ) о том, что министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил о падении цен на нефть до 50 долларов при... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:25
2024-10-02T22:25
цены на нефть
саудовская аравия
ирак
казахстан
опек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821736828_0:0:3120:1755_1920x0_80_0_0_8b8a5164198593fa9da596fa9bdffc2e.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ОПЕК опровергла заявления Wall Street Journal (WSJ) о том, что министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил о падении цен на нефть до 50 долларов при несоблюдении целевых уровней добычи ОПЕК+, организация отметила, что подобная телефонная конференция не проводилась. Ранее в среду WSJ опубликовала статью, в которой указывала, что министр энергетики Саудовской Аравии в рамках телефонной конференции предупредил, что цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель, если целевые уровни добычи картеля не будут соблюдаться. "В статье ошибочно сообщалось, что состоялась телефонная конференция, в ходе которой министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил членов ОПЕК+ о возможности падения цен до 50 долларов за баррель, если они не будут соблюдать согласованное сокращение добычи... Секретариат ОПЕК подчеркивает, что на прошлой неделе такой телефонной конференции не проводилось, как не проводилось и видеоконференции после последнего заседания ОПЕК+ 5 сентября", - говорится в сообщении. Также ОПЕК обратила внимание на цитату, якобы приписанную министру, где говорилось: "Некоторым лучше заткнуться и соблюдать свои обязательства перед ОПЕК+". "Секретариат ОПЕК подчеркивает, что его заседания, будь то очные или в режиме телеконференции, неизменно проводятся в цивилизованной и уважительной манере. Поэтому мы глубоко обеспокоены тем, что WSJ опубликовала такой отчет, в котором не только отсутствует журналистская честность и профессионализм, но и демонстрируется вопиющее пренебрежение уважением к министрам стран ОПЕК+", - отметила организация. Ранее в среду состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+, где были сохранены текущие параметры по сокращению добычи нефти. В официальном коммюнике отмечалось, что страны, столкнувшиеся в этом году с перепроизводством - Ирак, Казахстан и Россия, в сентябре выполнили все свои обязательства, включая не только соблюдение целевого уровня добычи, но и планы по компенсации за прошлые месяцы.
https://ria.ru/20240831/neft-1969627862.html
https://ria.ru/20240902/opek-1969889788.html
саудовская аравия
ирак
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821736828_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_4ea542b049864ca669bab90dad950eaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, саудовская аравия, ирак, казахстан, опек
Цены на нефть, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, ОПЕК
ОПЕК опровергла сообщения WSJ о возможном падении цен на нефть

ОПЕК опровергла сообщения WSJ о возможном падении цен на нефть до 50 долларов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК)
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ОПЕК опровергла заявления Wall Street Journal (WSJ) о том, что министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил о падении цен на нефть до 50 долларов при несоблюдении целевых уровней добычи ОПЕК+, организация отметила, что подобная телефонная конференция не проводилась.
Ранее в среду WSJ опубликовала статью, в которой указывала, что министр энергетики Саудовской Аравии в рамках телефонной конференции предупредил, что цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель, если целевые уровни добычи картеля не будут соблюдаться.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Эксперт раскрыл, что удерживает цены на нефть в мире
31 августа, 06:56
"В статье ошибочно сообщалось, что состоялась телефонная конференция, в ходе которой министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил членов ОПЕК+ о возможности падения цен до 50 долларов за баррель, если они не будут соблюдать согласованное сокращение добычи... Секретариат ОПЕК подчеркивает, что на прошлой неделе такой телефонной конференции не проводилось, как не проводилось и видеоконференции после последнего заседания ОПЕК+ 5 сентября", - говорится в сообщении.
Также ОПЕК обратила внимание на цитату, якобы приписанную министру, где говорилось: "Некоторым лучше заткнуться и соблюдать свои обязательства перед ОПЕК+".
"Секретариат ОПЕК подчеркивает, что его заседания, будь то очные или в режиме телеконференции, неизменно проводятся в цивилизованной и уважительной манере. Поэтому мы глубоко обеспокоены тем, что WSJ опубликовала такой отчет, в котором не только отсутствует журналистская честность и профессионализм, но и демонстрируется вопиющее пренебрежение уважением к министрам стран ОПЕК+", - отметила организация.
Ранее в среду состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+, где были сохранены текущие параметры по сокращению добычи нефти. В официальном коммюнике отмечалось, что страны, столкнувшиеся в этом году с перепроизводством - Ирак, Казахстан и Россия, в сентябре выполнили все свои обязательства, включая не только соблюдение целевого уровня добычи, но и планы по компенсации за прошлые месяцы.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
ОПЕК+ лучше отложить решение об увеличении нефтедобычи, считает эксперт
2 сентября, 07:56
 
Цены на нефтьСаудовская АравияИракКазахстанОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала