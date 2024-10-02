https://ria.ru/20241002/opek-1976047575.html

ОПЕК опровергла сообщения WSJ о возможном падении цен на нефть

ОПЕК опровергла сообщения WSJ о возможном падении цен на нефть - РИА Новости, 02.10.2024

ОПЕК опровергла сообщения WSJ о возможном падении цен на нефть

ОПЕК опровергла заявления Wall Street Journal (WSJ) о том, что министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил о падении цен на нефть до 50 долларов при... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T22:25

2024-10-02T22:25

2024-10-02T22:25

цены на нефть

саудовская аравия

ирак

казахстан

опек

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ОПЕК опровергла заявления Wall Street Journal (WSJ) о том, что министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил о падении цен на нефть до 50 долларов при несоблюдении целевых уровней добычи ОПЕК+, организация отметила, что подобная телефонная конференция не проводилась. Ранее в среду WSJ опубликовала статью, в которой указывала, что министр энергетики Саудовской Аравии в рамках телефонной конференции предупредил, что цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель, если целевые уровни добычи картеля не будут соблюдаться. "В статье ошибочно сообщалось, что состоялась телефонная конференция, в ходе которой министр энергетики Саудовской Аравии якобы предупредил членов ОПЕК+ о возможности падения цен до 50 долларов за баррель, если они не будут соблюдать согласованное сокращение добычи... Секретариат ОПЕК подчеркивает, что на прошлой неделе такой телефонной конференции не проводилось, как не проводилось и видеоконференции после последнего заседания ОПЕК+ 5 сентября", - говорится в сообщении. Также ОПЕК обратила внимание на цитату, якобы приписанную министру, где говорилось: "Некоторым лучше заткнуться и соблюдать свои обязательства перед ОПЕК+". "Секретариат ОПЕК подчеркивает, что его заседания, будь то очные или в режиме телеконференции, неизменно проводятся в цивилизованной и уважительной манере. Поэтому мы глубоко обеспокоены тем, что WSJ опубликовала такой отчет, в котором не только отсутствует журналистская честность и профессионализм, но и демонстрируется вопиющее пренебрежение уважением к министрам стран ОПЕК+", - отметила организация. Ранее в среду состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+, где были сохранены текущие параметры по сокращению добычи нефти. В официальном коммюнике отмечалось, что страны, столкнувшиеся в этом году с перепроизводством - Ирак, Казахстан и Россия, в сентябре выполнили все свои обязательства, включая не только соблюдение целевого уровня добычи, но и планы по компенсации за прошлые месяцы.

https://ria.ru/20240831/neft-1969627862.html

https://ria.ru/20240902/opek-1969889788.html

саудовская аравия

ирак

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цены на нефть, саудовская аравия, ирак, казахстан, опек