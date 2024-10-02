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В Москве наградили лучших фотографов конкурса "Самая красивая страна" - РИА Новости, 02.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:49 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/moskva-1976059040.html
В Москве наградили лучших фотографов конкурса "Самая красивая страна"
В Москве наградили лучших фотографов конкурса "Самая красивая страна" - РИА Новости, 02.10.2024
В Москве наградили лучших фотографов конкурса "Самая красивая страна"
Торжественная церемония награждения лучших фотографов юбилейного, X международного фотоконкурса "Самая красивая страна", проведенного Русским географическим... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:49
2024-10-02T23:49
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Торжественная церемония награждения лучших фотографов юбилейного, X международного фотоконкурса "Самая красивая страна", проведенного Русским географическим обществом, прошла в среду в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Всего были награждены 11 победителей в основных номинациях, шесть обладателей специальных призов, один — приза зрительских симпатий и четыре победителя фотоконкурса "Самая красивая страна глазами детей". Масштабный медиапроект посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Фотоконкурс проводится с 2015 года, всего за 10 лет на него поступило 730 тысяч работ от 110 тысяч участников. Фотографы совершали путешествия, открывали необычные места, наблюдали за жизнью животных и делились своими впечатлениями в эмоциональных фотографиях. На юбилейный фотоконкурс "Самая красивая страна" поступило 46 тысяч работ от 7,3 тысяч участников. Победителями стали: Константин Маланин из поселка Архангельское Московской области (номинация "Пейзаж"); Елена Полякова из Москвы ("Дикие животные"); Виталий Берков из Владивостока ("Самые красивые обои для рабочего стола"); Галина Бурцева из Москвы ("Магия стихии"); Наталья Бачкова из Москвы ("Птицы"); Оксана Мыльникова из Пензы ("Искусство дикой природы (арт-фото)"); Виталий Новиков из Мурманска ("Россия в лицах"); Дмитрий Пономарев из Москвы ("Макромир"); Надежда Захарова из Краснодара ("Снято на смартфон"); Александр Байдуков из Санкт-Петербурга ("Живой архив"); Сергей Козлов из Екатеринбурга ("Фотопроект"). Специальный приз "Заповедная Россия" от банка ВТБ получила Елена Соколова из Москвы, специальный приз "Снято на фотоловушку" от центра "Амурский тигр" и компании "ФосАгро" — Илья Труханов из Москвы, специальный приз "Заповедная Россия" от благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" — Игорь Жабский из села Покровка Приморского края. Наконец, Приз зрительских симпатий от РГО вручен Игорю Метельскому из Санкт-Петербурга, который также стал финалистом в номинации "Дикие животные". По случаю проведения юбилейного фотоконкурса дирекция Русского географического общества учредила Специальный приз от РГО. Среди всех победителей за 10 лет были выбраны три автора, которые показали наибольшую фотографическую активность и самый высокий художественный уровень работ. Это Юрий Смитюк из Владивостока, Светлана Иваненко из Москвы и Федор Лашков из Белгородской области. В качестве приза они получат возможность отправиться в 2025 году в экспедицию РГО в Арктику. Также были объявлены победители фотоконкурса "Самая красивая страна глазами детей", который проводится с 2018 года: Мира Глотова из Новосибирска ("Пейзаж"), Иван Горшков из города Обнинска Калужской области ("Мир животных"), Александр Стикачев из Симферополя ("Макромир"), Светлана Свешникова из Москвы ("Природные явления").
https://ria.ru/20240717/fotokonkurs-1960187041.html
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москва, владивосток, санкт-петербург, игорь метельский, фосагро
Культура, Москва, Владивосток, Санкт-Петербург, Игорь Метельский, ФосАгро
В Москве наградили лучших фотографов конкурса "Самая красивая страна"

В Москве наградили лучших фотографов юбилейного конкурса "Самая красивая страна"

© Fotolia / Tomasz Zajda Фотограф
Фотограф - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Fotolia / Tomasz Zajda
Фотограф. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Торжественная церемония награждения лучших фотографов юбилейного, X международного фотоконкурса "Самая красивая страна", проведенного Русским географическим обществом, прошла в среду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Всего были награждены 11 победителей в основных номинациях, шесть обладателей специальных призов, один — приза зрительских симпатий и четыре победителя фотоконкурса "Самая красивая страна глазами детей".
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Фотографы совершали путешествия, открывали необычные места, наблюдали за жизнью животных и делились своими впечатлениями в эмоциональных фотографиях.
На юбилейный фотоконкурс "Самая красивая страна" поступило 46 тысяч работ от 7,3 тысяч участников.
Победителями стали: Константин Маланин из поселка Архангельское Московской области (номинация "Пейзаж"); Елена Полякова из Москвы ("Дикие животные"); Виталий Берков из Владивостока ("Самые красивые обои для рабочего стола"); Галина Бурцева из Москвы ("Магия стихии"); Наталья Бачкова из Москвы ("Птицы"); Оксана Мыльникова из Пензы ("Искусство дикой природы (арт-фото)"); Виталий Новиков из Мурманска ("Россия в лицах"); Дмитрий Пономарев из Москвы ("Макромир"); Надежда Захарова из Краснодара ("Снято на смартфон"); Александр Байдуков из Санкт-Петербурга ("Живой архив"); Сергей Козлов из Екатеринбурга ("Фотопроект").
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Специальный приз "Заповедная Россия" от банка ВТБ получила Елена Соколова из Москвы, специальный приз "Снято на фотоловушку" от центра "Амурский тигр" и компании "ФосАгро" — Илья Труханов из Москвы, специальный приз "Заповедная Россия" от благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт" — Игорь Жабский из села Покровка Приморского края. Наконец, Приз зрительских симпатий от РГО вручен Игорю Метельскому из Санкт-Петербурга, который также стал финалистом в номинации "Дикие животные".
По случаю проведения юбилейного фотоконкурса дирекция Русского географического общества учредила Специальный приз от РГО. Среди всех победителей за 10 лет были выбраны три автора, которые показали наибольшую фотографическую активность и самый высокий художественный уровень работ. Это Юрий Смитюк из Владивостока, Светлана Иваненко из Москвы и Федор Лашков из Белгородской области. В качестве приза они получат возможность отправиться в 2025 году в экспедицию РГО в Арктику.
Также были объявлены победители фотоконкурса "Самая красивая страна глазами детей", который проводится с 2018 года: Мира Глотова из Новосибирска ("Пейзаж"), Иван Горшков из города Обнинска Калужской области ("Мир животных"), Александр Стикачев из Симферополя ("Макромир"), Светлана Свешникова из Москвы ("Природные явления").
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